Новый главный разведчик Украины сразу после назначения назвал Россию врагом

Новоиспечённый глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, которого президент страны Владимир Зеленский назначил на эту должность накануне, сразу же заявил, что считает Россию врагом.

"Убеждён, что в Службе внешней разведки прекрасные традиции, прекрасный потенциал, очень мощные специалисты. И я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать всё для защиты национальных интересов нашего государства, получение опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага — Российской Федерации, других государств", — приводит слова Литвиненко пресс-служба Зеленского.