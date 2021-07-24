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Новый главный разведчик Украины сразу после назначения назвал Россию врагом

Александр Литвиненко заявил, что вместе с коллегами сделает всё, чтобы получить информацию о намерениях РФ.

24 июля, 04:47
<p>Александр Литвиненко. Фото © niss.gov.ua</p>

Александр Литвиненко. Фото © niss.gov.ua

Новоиспечённый глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, которого президент страны Владимир Зеленский назначил на эту должность накануне, сразу же заявил, что считает Россию врагом.

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"Убеждён, что в Службе внешней разведки прекрасные традиции, прекрасный потенциал, очень мощные специалисты. И я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать всё для защиты национальных интересов нашего государства, получение опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага — Российской Федерации, других государств", — приводит слова Литвиненко пресс-служба Зеленского.

Напомним, Литвиненко сменил на посту СВРУ Валерия Кондратюка, которого президент Незалежной уволил. С 2019 года Литвиненко занимал должность директора Национального института стратегических исследований Украины, а до этого пять лет работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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