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Пять человек погибли в ДТП в Туве

Среди жертв аварии один несовершеннолетний.

24 июля, 03:55
<p>Фото © МВД по Республике Тыва</p>

Фото © МВД по Республике Тыва

В Туве пять человек погибли в ДТП. Об этом сообщает региональное МВД.

Авария произошла поздним вечером в пятницу. Автомобиль "Шевроле-Нива" направлялся из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажалык, на 16-м километре трассы 37-летний водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В салоне помимо водителя находилось четверо пассажиров, включая ребёнка.

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"В результате ДТП скончались все участники дорожного движения. Несовершеннолетний пассажир скончался в медицинском учреждении", — сообщили в МВД.

Полиция начала проверку по факту аварии.

Ранее пять человек погибли в массовом ДТП с КамАЗом на трассе в Крыму. Лайф публиковал видео последних минут перед трагедией.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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