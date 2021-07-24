Пять человек погибли в ДТП в Туве
Среди жертв аварии один несовершеннолетний.
Фото © МВД по Республике Тыва
В Туве пять человек погибли в ДТП. Об этом сообщает региональное МВД.
Авария произошла поздним вечером в пятницу. Автомобиль "Шевроле-Нива" направлялся из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажалык, на 16-м километре трассы 37-летний водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В салоне помимо водителя находилось четверо пассажиров, включая ребёнка.
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"В результате ДТП скончались все участники дорожного движения. Несовершеннолетний пассажир скончался в медицинском учреждении", — сообщили в МВД.
Полиция начала проверку по факту аварии.
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