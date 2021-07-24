Глава дальневосточной Федерации авиаспорта скончалась после крушения самолёта под Хабаровском
Таким образом, число жертв происшествия выросло до двух. Ранее стало известно о гибели мужчины.
Татьяна Новиковская. Фото © Instagram / kalinka_aero
Число жертв крушения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае выросло до двух — в больнице скончалась пострадавшая женщина. Об этом журналистам сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
"Пациент скончался", — сказал представитель ведомства.
Напомним, за штурвалом рухнувшего самолёта Tecnam P2002 Sierra находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. В день крушения она решила полетать вместе со знакомым, личность которого пока не установлена, мужчина также погиб. Новиковская после падения находилась в крайне тяжёлом состоянии, с переломами обеих ног и подозрением на повреждения внутренних органов её доставили в краевую больницу.
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