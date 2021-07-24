Глава дальневосточной Федерации авиаспорта скончалась после крушения самолёта под Хабаровском

Число жертв крушения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае выросло до двух — в больнице скончалась пострадавшая женщина. Об этом журналистам сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Напомним, за штурвалом рухнувшего самолёта Tecnam P2002 Sierra находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. В день крушения она решила полетать вместе со знакомым, личность которого пока не установлена, мужчина также погиб. Новиковская после падения находилась в крайне тяжёлом состоянии, с переломами обеих ног и подозрением на повреждения внутренних органов её доставили в краевую больницу.