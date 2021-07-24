Лайф узнал, кто находился за штурвалом рухнувшего под Хабаровском самолёта
В результате происшествия один человек погиб и один пострадал. Причины крушения пока не известны.
За штурвалом легкомоторного самолёта, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Женщина является опытным инструктором и обучает начинающих пилотов управлять самолётами малой авиации на аэродроме Калинка.
Татьяна Новиковская. Фото © Instagram / kalinka_aero
В день крушения она решила полетать вместе со знакомым, личность которого пока не установлена. Напомним, в результате падения самолёта Tecnam P2002 Sierra мужчина погиб. Новиковская находится в крайне тяжёлом состоянии, с переломами обеих ног и подозрением на повреждения внутренних органов она доставлена в краевую больницу.
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