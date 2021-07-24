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Лайф узнал, кто находился за штурвалом рухнувшего под Хабаровском самолёта

В результате происшествия один человек погиб и один пострадал. Причины крушения пока не известны.

24 июля, 03:02

Кадры с места падения легкомоторного самолёта под Хабаровском. Видео © Instagram / newskhv / Кадры с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

За штурвалом легкомоторного самолёта, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Женщина является опытным инструктором и обучает начинающих пилотов управлять самолётами малой авиации на аэродроме Калинка.

Татьяна Новиковская. Фото © Instagram / kalinka_aero

Татьяна Новиковская. Фото © Instagram / kalinka_aero

В день крушения она решила полетать вместе со знакомым, личность которого пока не установлена. Напомним, в результате падения самолёта Tecnam P2002 Sierra мужчина погиб. Новиковская находится в крайне тяжёлом состоянии, с переломами обеих ног и подозрением на повреждения внутренних органов она доставлена в краевую больницу.

В Коми легкомоторный самолёт сел прямо на дорогу из-за проблем с двигателем

В Коми легкомоторный самолёт сел прямо на дорогу из-за проблем с двигателем

Ранее легкомоторный самолёт разбился во время облёта горящих лесов на Ямале.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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