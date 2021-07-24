Лайф узнал, кто находился за штурвалом рухнувшего под Хабаровском самолёта

Кадры с места падения легкомоторного самолёта под Хабаровском. Видео © Instagram / newskhv / Кадры с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В день крушения она решила полетать вместе со знакомым, личность которого пока не установлена. Напомним, в результате падения самолёта Tecnam P2002 Sierra мужчина погиб. Новиковская находится в крайне тяжёлом состоянии, с переломами обеих ног и подозрением на повреждения внутренних органов она доставлена в краевую больницу.