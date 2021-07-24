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На Украине захотели сближения с НАТО в обмен на запуск "Северного потока – 2"

В Верховной раде надеются, что страна может вступить в альянс вместе со Швецией, которая, по некоторым данным, рассматривает возможность отказа от своего нейтрального статуса.

24 июля, 02:08
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Депутат Верховной рады Украины Ирина Верещук заявила, что сближение Незалежной с НАТО может стать своеобразной компенсацией за запуск газопровода "Северный поток – 2".

"Я получила сообщение от нашего украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение вступить в НАТО вместе с Украиной", — сказала Верещук в эфире канала Obozrevatel.

Парламентарий считает, что эту инициативу могут поддержать некоторые европейские политики. Депутат полагает, что Незалежной могут дать план действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Это будет "большая победа" для Киева, отметила Верещук.

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Также она рассказала о подготовке США и Украиной некоего двустороннего оборонного соглашения.

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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