На Украине захотели сближения с НАТО в обмен на запуск "Северного потока – 2"

Депутат Верховной рады Украины Ирина Верещук заявила, что сближение Незалежной с НАТО может стать своеобразной компенсацией за запуск газопровода "Северный поток – 2".

"Я получила сообщение от нашего украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение вступить в НАТО вместе с Украиной", — сказала Верещук в эфире канала Obozrevatel.

Парламентарий считает, что эту инициативу могут поддержать некоторые европейские политики. Депутат полагает, что Незалежной могут дать план действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Это будет "большая победа" для Киева, отметила Верещук.

Также она рассказала о подготовке США и Украиной некоего двустороннего оборонного соглашения.

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".