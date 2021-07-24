Один человек погиб и один пострадал при крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском
По предварительным данным, жертвой инцидента стал мужчина, травмы получила женщина. Они находились в легкомоторном самолёте Cessna.
Фото © ТАСС / Aviation-images.com
При крушении легкомоторного самолёта в Хабаровском крае один человек погиб и один пострадал. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в районе аэродрома Калинка.
По предварительным данным, жертвой инцидента стал мужчина, пострадала женщина. Они находились в легкомоторном самолёте Cessna.
Ранее в Ивановской области пилот самодельного самолёта рухнул в реку и попытался сбежать после спасения.
Комментариев: 0