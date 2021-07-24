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Один человек погиб и один пострадал при крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском

По предварительным данным, жертвой инцидента стал мужчина, травмы получила женщина. Они находились в легкомоторном самолёте Cessna.

24 июля, 01:58

Фото © ТАСС / Aviation-images.com

При крушении легкомоторного самолёта в Хабаровском крае один человек погиб и один пострадал. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в районе аэродрома Калинка.

По предварительным данным, жертвой инцидента стал мужчина, пострадала женщина. Они находились в легкомоторном самолёте Cessna.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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