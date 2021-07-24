Во Львове полностью демонтировали Монумент славы Советской армии

Напомним, мемориал "Монумент боевой славы Вооружённых сил СССР" во Львове открыли в 1970 году, он состоял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельных фигур воина и Родины-матери. В феврале 2018 года украинские власти приняли решении о демонтировании стелы. С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В его рамках в стране не только сносят памятники Владимиру Ленину, но и переименовывают города и улицы, названные в честь советских деятелей.