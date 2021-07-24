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Регион
Опубликовано 24 июля 2021, 01:22

Во Львове полностью демонтировали Монумент славы Советской армии

Фото © Facebook / Наталка Волосацька

Фото © Facebook / Наталка Волосацька

Фигуры власти Украины направили в так называемый музей "Территория террора".

Последние две фигуры Монумента славы Советской армии демонтированы во Львове. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Фото © Facebook / Наталка Волосацька

Фото © Facebook / Наталка Волосацька

Скульптуры советского воина и Родины-матери, как и предыдущие элементы, власти Незалежной отправили с улицы Стрыйской в так называемый музей "Территория террора".

"Тактика выжженной земли". Медведчук осудил демонтаж Монумента славы во Львове
"Тактика выжженной земли". Медведчук осудил демонтаж Монумента славы во Львове

Напомним, мемориал "Монумент боевой славы Вооружённых сил СССР" во Львове открыли в 1970 году, он состоял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельных фигур воина и Родины-матери. В феврале 2018 года украинские власти приняли решении о демонтировании стелы. С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В его рамках в стране не только сносят памятники Владимиру Ленину, но и переименовывают города и улицы, названные в честь советских деятелей.

Ранее на Украине завели уголовные дела за использование советских флагов и георгиевских лент в День памяти и примирения.

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Юлия Коновалова
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