Во Львове полностью демонтировали Монумент славы Советской армии
Фигуры власти Украины направили в так называемый музей "Территория террора".
Последние две фигуры Монумента славы Советской армии демонтированы во Львове. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
Скульптуры советского воина и Родины-матери, как и предыдущие элементы, власти Незалежной отправили с улицы Стрыйской в так называемый музей "Территория террора".
Напомним, мемориал "Монумент боевой славы Вооружённых сил СССР" во Львове открыли в 1970 году, он состоял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельных фигур воина и Родины-матери. В феврале 2018 года украинские власти приняли решении о демонтировании стелы. С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В его рамках в стране не только сносят памятники Владимиру Ленину, но и переименовывают города и улицы, названные в честь советских деятелей.
Ранее на Украине завели уголовные дела за использование советских флагов и георгиевских лент в День памяти и примирения.