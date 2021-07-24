Белорусский боец Кудин на видео из СИЗО раскритиковал оппозицию и извинился перед милицией. Видео © t.me / ontnews

Белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал в "Телеграме" видеообращение кикбоксера, бойца MMA Алексея Кудина, которого власти страны обвиняют в сопротивлении милиционеру с применением насилия во время протестов в августе прошлого года. Ранее стало известно, что Россия выдала спортсмена Белоруссии.

В ролике Кудин сидит за столом и сообщает, что находится в СИЗО № 1 Минска. При этом Кудин говорит, что здоров и его жизни ничто не угрожает.

"Я бы хотел попросить оппозиционные силы не использовать моё имя и мои спортивные достижения в своих интересах, так как я хочу, чтобы в моей стране снова воцарился покой, любовь и была благодать", — сказал боец.

Кудин подчеркнул, что готов искупить вину за свои действия 10 августа 2020 года. Спортсмен призвал не разрушать Белоруссию и отметил, что народ республики миролюбивый.

"Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали от моих действий. Я возместил им ущерб в полном объёме. Также я поддерживаю ту политику, которую ведёт действующая власть и правоохранительный блок, который занимается наведением порядка в моей стране. Я не поддерживаю оппозиционные силы, которые пытаются разрушить мою страну и навести некую смуту в моей стране", — добавил Кудин и объявил о планах попросить о помиловании у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме того, спортсмен выразил желание вновь выступать на спортивной арене под флагом республики.