Белорусский боец Кудин на видео из СИЗО раскритиковал оппозицию и извинился перед милицией
22 июля спортсмена экстрадировали в республику из России. Сейчас он находится под арестом за нападение на милиционера во время прошлогодних протестов.
Белорусский боец Кудин на видео из СИЗО раскритиковал оппозицию и извинился перед милицией. Видео © t.me / ontnews
Белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал в "Телеграме" видеообращение кикбоксера, бойца MMA Алексея Кудина, которого власти страны обвиняют в сопротивлении милиционеру с применением насилия во время протестов в августе прошлого года. Ранее стало известно, что Россия выдала спортсмена Белоруссии.
В ролике Кудин сидит за столом и сообщает, что находится в СИЗО № 1 Минска. При этом Кудин говорит, что здоров и его жизни ничто не угрожает.
"Я бы хотел попросить оппозиционные силы не использовать моё имя и мои спортивные достижения в своих интересах, так как я хочу, чтобы в моей стране снова воцарился покой, любовь и была благодать", — сказал боец.
Кудин подчеркнул, что готов искупить вину за свои действия 10 августа 2020 года. Спортсмен призвал не разрушать Белоруссию и отметил, что народ республики миролюбивый.
"Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали от моих действий. Я возместил им ущерб в полном объёме. Также я поддерживаю ту политику, которую ведёт действующая власть и правоохранительный блок, который занимается наведением порядка в моей стране. Я не поддерживаю оппозиционные силы, которые пытаются разрушить мою страну и навести некую смуту в моей стране", — добавил Кудин и объявил о планах попросить о помиловании у президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Кроме того, спортсмен выразил желание вновь выступать на спортивной арене под флагом республики.
Напомним, суд в Подмосковье арестовал Алексея Кудина в январе до дальнейшего решения вопроса о его выдаче Белоруссии. 22 июля Генпрокуратура республики сообщила, что РФ передала спортсмена Минску. Кудин является заслуженным мастером спорта Белоруссии, пятикратным чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей, двукратным чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей и чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WBKF. Также 36-летний спортсмен выступает в смешанных единоборствах.
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