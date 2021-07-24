Названа зарплата тренерского штаба Карпина в сборной России по футболу
Также СМИ назвали специалистов, которые будут помогать новому наставнику.
Фото © Instagram / vgkarpin
Зарплата Валерия Карпина и его тренерского штаба в сборной России по футболу составит менее 700 тысяч евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе (РФС).
"На весь штаб, согласно контракту, они заработают менее 700 тысяч евро на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей", — отметил один из источников.
Он добавил, что никаких торгов ни с одним из кандидатов не было, они сами согласились на условия, предложенные РФС.
По данным РБК, в тренерский штаб Карпина войдёт бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко. "РБ-спорт" сообщает, что также в него войдут бывший наставник молодёжной сборной России Николай Писарев, тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер-аналитик Джонатан Альба и тренер по физподготовке Луис Мартинес.
Если сборная сумеет выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, то зарплата штаба с учётом бонусов составит 1,3 миллиона евро. Официальных комментариев РФС по этому поводу пока нет.
Напомним, Валерия Карпина назначили тренером сборной России вечером 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года. На этом посту Карпин сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после провала на Евро-2020. Стоит напомнить, что Черчесов получал в сборной два с половиной миллиона евро.
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