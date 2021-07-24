Названа зарплата тренерского штаба Карпина в сборной России по футболу

Зарплата Валерия Карпина и его тренерского штаба в сборной России по футболу составит менее 700 тысяч евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе (РФС).

"На весь штаб, согласно контракту, они заработают менее 700 тысяч евро на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей", — отметил один из источников.

Он добавил, что никаких торгов ни с одним из кандидатов не было, они сами согласились на условия, предложенные РФС.

По данным РБК, в тренерский штаб Карпина войдёт бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко. "РБ-спорт" сообщает, что также в него войдут бывший наставник молодёжной сборной России Николай Писарев, тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер-аналитик Джонатан Альба и тренер по физподготовке Луис Мартинес.