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Названа зарплата тренерского штаба Карпина в сборной России по футболу

Также СМИ назвали специалистов, которые будут помогать новому наставнику.

24 июля, 00:27
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPsnJzelCT0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vgkarpin</a></p>

Фото © Instagram / vgkarpin

Зарплата Валерия Карпина и его тренерского штаба в сборной России по футболу составит менее 700 тысяч евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе (РФС).

"На весь штаб, согласно контракту, они заработают менее 700 тысяч евро на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей", — отметил один из источников.

Он добавил, что никаких торгов ни с одним из кандидатов не было, они сами согласились на условия, предложенные РФС.

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По данным РБК, в тренерский штаб Карпина войдёт бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко. "РБ-спорт" сообщает, что также в него войдут бывший наставник молодёжной сборной России Николай Писарев, тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер-аналитик Джонатан Альба и тренер по физподготовке Луис Мартинес.

Если сборная сумеет выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, то зарплата штаба с учётом бонусов составит 1,3 миллиона евро. Официальных комментариев РФС по этому поводу пока нет.

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Напомним, Валерия Карпина назначили тренером сборной России вечером 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года. На этом посту Карпин сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после провала на Евро-2020. Стоит напомнить, что Черчесов получал в сборной два с половиной миллиона евро.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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