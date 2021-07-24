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Снова совместитель: Сможет ли Валерий Карпин добиться успеха со сборной России

По словам 52-летнего специалиста, главной задачей национальной команды сейчас является попадание в финальный турнир чемпионата мира. Как раз до окончания квалификации с ним и подписали контракт.

23 июля, 22:00
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков обещал, что нового главного тренера сборной России по футболу назначат до начала сезона в РПЛ. Общественность, затаив дыхание, ждала новостей, но они всё не приходили и не приходили. Вот уже Олимпиаду открыли, до стартового свистка в первом матче сезона "Ростов" – "Динамо" оставались считаные минуты...

И всё же Дюков сдержал обещание! Матч на "Ростов-арене" начался в 20:00 по московскому времени, и в то же самое время — минута в минуту — на сайте РФС появилось сообщение о назначении главным тренером Валерия Карпина. Да, именно Карпина, которому выпало с "Ростовом" открывать сезон.

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года. По сути, до конца отборочного турнира чемпионата мира. После этого соглашение может быть продлено. Всё это время Карпин будет совмещать работу в сборной и в "Ростове".

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Стоп, стоп, стоп! Опять совмещение? Мы это, кажется, уже проходили в недавнем прошлом. Не далее как пять лет назад после провала на Евро-2016 из сборной ушёл Леонид Слуцкий. Позднее он рассказывал, что совмещать работу в национальной команде и в ЦСКА было непосильной ношей.

Мне приходилось нелегко, поскольку тогда я продолжал работать в ЦСКА, самом большом клубе России. Мы боролись за чемпионство и завоевали титул. Одновременно работать в сборной, сражающейся за выход на чемпионат Европы, было очень тяжело. Совет всем: пожалуйста, никогда не совмещайте работу в сборной с работой в крупном клубе. Это перебор, — отмечал Слуцкий.

После ухода Слуцкого сборную возглавил Станислав Черчесов, не обременённый работой в каком-либо клубе. Сначала у него всё отлично получалось, а за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира ему многие хотели памятник поставить при жизни. Но вот и эпоха Черчесова в сборной завершилась. После неудачи на Евро-2020 он покинул свой пост, и РФС начал в спешном порядке искать преемника.

Какие только кандидатуры не мелькали в прессе. Назывались и наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович, и Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, и Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените", и тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.

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Кроме того, стало известно, что агенты целого ряда маститых европейских тренеров предлагали РФС услуги своих клиентов. При этом голландец Дик Адвокат и итальянец Фабио Капелло готовы были второй раз войти в одну реку и снова возглавить сборную России. Также звучали имена итальянца Клаудио Раньери, немца Юргена Клинсмана и француза Лорана Блана.

Из российских специалистов в списках вероятных кандидатов фигурировали только Карпин и Курбан Бердыев, не работавший тренером более двух лет. При этом, по информации СМИ, Карпин выдвинул условие, что возьмётся за сборную только при совмещении с работой в клубе, а РФС такой вариант не устраивал. Сам тренер "Ростова" эту информацию категорически опроверг.

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В итоге стороны всё-таки смогли договориться. По всей видимости, у РФС просто не осталось вариантов, учитывая, что тянуть с принятием решения было нельзя. Уже 1 сентября сборной предстоит важнейший матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии. К тому же в пятницу появилась информация, что переговоры с Кунцем, которого считали основным кандидатом, зашли в тупик.

Но вернёмся к феномену совмещения постов. В российской истории подобное практиковали и Олег Романцев, и Валерий Карпин, и Анатолий Бышовец, в советский период — Борис Аркадьев, Валентин Николаев, Константин Бесков. Практика показывает, что совмещение идёт во вред и клубу, и сборной. Единственный раз национальная команда добилась успеха при совмещающем два поста тренере в 1988 году. Тогда киевский динамовец Валерий Лобановский выиграл со сборной СССР серебряные медали на чемпионате Европы.

Чего же нам ждать от Карпина? Его называют одним из лучших футболистов в истории сборной России, но на тренерском поприще он пока не выиграл ни одного титула. В 2009 году он в возрасте 40 лет стал главным тренером не чужого для него "Спартака". Всё красно-белое воинство рассчитывало, что уж он-то приведёт команду к долгожданному чемпионству, но всё ограничилось двумя серебряными медалями.

После ухода из столичного клуба в 2014 году Карпин поехал во второй испанский дивизион тренировать "Мальорку". Из этого тоже ничего хорошего не вышло. Вернувшись в Россию, он возглавил клуб ФНЛ "Торпедо" из Армавира, но и здесь произошла неудача — вылет в ПФЛ. С "Ростовом" Карпин работает с 2017 года. Его лучший результат в донском клубе — пятое место.

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При этом стоит признать, что тренеру удаётся демонстрировать с "Ростовом" стабильную и весьма симпатичную игру при постоянных разговорах о финансовых проблемах клуба. Вот и Дюков решил, что Карпин заслужил новый вызов в своей карьере.

Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы, успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять, — сказал президент РФС.

Карпин поблагодарил РФС за назначение и отметил, что приложит все усилия для выполнения главной задачи — попадания сборной в финальный турнир чемпионата мира 2022 года.

Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить, — сказал новоиспечённый тренер сборной.

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То, что Карпин горит желанием привести сборную к успеха, — очень похвально, но справится ли он? Это интересный вопрос. И, кстати, заметим на полях, что Валерий Георгиевич будет 13-м по счёту главным тренером сборной России. Многие считают это число крайне неудачным. В некоторых гостиницах в США и Великобритании даже нет этажа с этим номером. С другой стороны, есть и противоположные примеры. 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает чёртову дюжину своим счастливым числом. Он и родился 13 апреля, и в его имени с фамилией в сумме 13 букв, и в победном матче с Анатолием Карповым он набрал 13 очков.

Одно можно сказать определённо. Карпин может собрать немало вистов на контрасте с Черчесовым. Он любит атакующий футбол, обожает общаться с журналистами, вряд ли будет сопротивляться омоложению сборной и уж точно не будет из раза в раз делать ставку на нападающего-столба (с Артёмом Дзюбой у него вообще не самые лучшие отношения).

Что ж, ждать осталось недолго. Уже в начале сентября сборной России предстоят три отборочных матча подряд — против Хорватии, Кипра и Мальты. В конце августа Карпин назовёт состав сборной, и очертания национальной команды станут более определёнными.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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