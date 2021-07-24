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Губерниев назвал странной историей совмещение Карпиным постов тренера в сборной и "Ростове"

Комментатор считает, что новоиспечённый наставник национальной команды должен покинуть клуб.

24 июля, 00:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQCN8ZqLVlZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">guberniev_dmitry</a></p>

Фото © Instagram / guberniev_dmitry

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина на пост наставника национальной команды. По его мнению, совмещение должностей — "странная история".

"Карпин — тренер футбольной сборной! Здорово! Но, совмещая с "Ростовом", история странная! На короткой дистанции, может, и сойдёт, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать. Очевидно, РФС угодил в цейтнот!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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Комментатор пожелал новому тренеру сборной удачи и отправил ему "лучи поддержки", при этом отметив, что ростовский клуб он должен покинуть.

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Напомним, Валерия Карпина назначили тренером сборной России вечером 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года. На этом посту Карпин сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после провала на Евро-2020.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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