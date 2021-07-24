Губерниев назвал странной историей совмещение Карпиным постов тренера в сборной и "Ростове"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина на пост наставника национальной команды. По его мнению, совмещение должностей — "странная история".

"Карпин — тренер футбольной сборной! Здорово! Но, совмещая с "Ростовом", история странная! На короткой дистанции, может, и сойдёт, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать. Очевидно, РФС угодил в цейтнот!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Комментатор пожелал новому тренеру сборной удачи и отправил ему "лучи поддержки", при этом отметив, что ростовский клуб он должен покинуть.