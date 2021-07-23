Торги за приговор: Почему Роман Протасевич перешёл на сторону Лукашенко Поведение оппозиционера Романа Протасевича крайне рационально: он надеется смягчить приговор, а также вписаться в существующее положение вещей. 23 июля, 17:19 Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Image

Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич дал интервью литовскому журналу Vakaro žinios. Он подробно рассказал о том, кто организовал протест, а также крайне нелицеприятно высказался в сторону бывших коллег.

— Сейчас это попытка представить, но на самом деле она (Светлана Тихановская. — Прим. Лайфа) была всего лишь символом и "кандидатом в кандидаты". Эта женщина не может быть ни политиком, ни лидером нации, — сказал Протасевич.

По его мнению, организаторами и координаторами протестов в 2020 году были Telegram-каналы. В конце интервью литовский журналист отметил, что Роман Протасевич держался вольно, излагал свои мысли плавно и ясно, времени на беседу было уделено неограниченное количество, а сопровождавшие Протасевича люди ни разу не помешали разговору.

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Как полагает директор аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский, Роман Протасевич ошибается в том, что организаторами акций были телеграм-каналы. В действительности на них была возложена только координационная часть, а организовали ситуацию политические круги Запада. В первую очередь США и их сателлиты: Польша, Литва и Украина.

— Это вообще рациональное поведение человека, который хочет облегчить свою участь. Он действительно совершил преступление, за которое ему нужно будет ответить перед судом, однако наше законодательство позволяет заключить досудебное соглашение, проявить деятельное раскаяние, изобличить иных участников незаконных действий. В том числе ему нужно компенсировать нанесённый ущерб — учитывая, что действовал он в информационном поле, то логично, что именно там он и будет исправлять свои ошибки. А говоря субъективно, мне кажется, что он презирает своих вчерашних товарищей... То есть место и ущемлённому самолюбию, и разочарованию в людях. Смотрите, как он охотно даёт характеристики деятелям, с которыми ему удалось пересекаться. И эти характеристики весьма нелестные, — отметил эксперт.

Роман Протасевич — нарцисс, который любит играть на публику, считает эксперт республиканского общественного объединения "Белая Русь" Пётр Петровский.

— В отличие от Тихановской или Колесниковой, вокруг которых сейчас стоит тишина, Протасевич окружён международным скандалом. Были вопросы, что его чуть ли не режут, заставляют говорить то, что он говорит. Но, как мы видим, он всё делает сам, ему это нравится больше, чем сидеть в тюрьме. Нужно сказать, что отношение к нему сложное, сторонники президента жалости не испытывают и относятся настороженно, а сторонники оппозиции хотели бы, чтобы из него сделали жертву, но тут их надежды не оправдались. В итоге он сейчас находится в шатком положении — ни вашим ни нашим, — заявил Петровский.

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Как полагает публицист Александр Роджерс, Протасевич — это просто наёмник, а не идейный боец. Как любой наёмник, он работал за деньги, а когда попался и ему стал светить тюремный срок, он решил, что деньги того не стоят, и перешёл на другую сторону.

— Он ландскнехт, наёмник, постоянно мечется, говорит прямо противоположное тому, что говорил ранее. То про необходимость демократии, то про сильную руку, то пропагандистом в полк "Азов" записывается. Не похож он на сторонника европейских ценностей, он просто мелкий фашист на подработке. Конечно, он на войне побывал, но и это не уточняет его серьёзность. Некоторым просто нравится участвовать в боевых действиях, получать этот адреналин, убивать, в конце концов, сама идея тут может быть побоку. Весело ему было — вот и воевал, правда до первого ранения, сразу после он решил, что смерть не люба казаку, и, подлечившись, отправился обратно, — говорит Роджерс.

Напомним, Роман Протасевич был одним из основателей телеграм-канала Nexta, бывшим главным рупором провалившегося госпереворота в Белоруссии летом – осенью 2020 года. Протасевич руководил каналом, находясь за границей, преимущественно в Польше или Литве. 23 мая самолёт рейса Афины — Вильнюс, в котором был оппозиционер, сделал внеплановую остановку в Минске. Спустя несколько дней заключения Протасевич начал давать показания на бывших политических соратников.

Авторы Никита Юрченко