Дело — труба: Почему Украина может продать свой газопровод на металлолом Газотранспортная система Украины находится в глубочайшем технологическом кризисе и, чтобы заключать долгосрочные контракты с Россией после 2024 года, необходимо провести дорогостоящий ремонт. 22 июля, 21:40 Фото © Sean Gallup / Getty Images

В беседе с агентством Reuters глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что после 2024 года, когда закончится контракт с Россией, прокачка газа через украинскую ГТС прекратится. По его мнению, Москва будет использовать трубу как "геополитическое оружие", что и станет поводом для остановки транзита.

Договор по "Северному потоку – 2" уже заключён. Американцы согласились не мешать его достройке в обмен на то, что Россия не будет использовать "газ как оружие". Учитывая, что Россия никогда не рассматривала газовую трубу как объект геополитического влияния, исполнить этот пункт будет несложно. Также известно, что за период с 2020 по конец 2024 года Украина должна будет получить за прокачку российского газа около семи миллиардов долларов. Однако есть нюансы.

Как полагает политолог Алексей Мухин, причина более прозаична и, скорее, скрывается в том, что украинские трубопроводы находятся в более чем плачевном состоянии.

— Украинская ГТС крайне ветха, по ней уже небезопасно транспортировать газ, так что тут всё лежит в плоскости экономики, а не политики. Британцы проводили аудит трубы в 2015 году, признав состояние удручающим. За шесть лет они как-то её ремонтировали? Не думаю. Всю эту ситуацию необходимо рассматривать не в том ключе, что Россия как-то использует экономику в политике, а в том, что ничего не сделано для модернизации. Газ не сможет двигаться, а если сможет, то будет целая серия техногенных катастроф. Тут даже обсуждать нечего: отремонтируйте трубу, предложите условия — и будем заключать долговременные договоры, — отметил эксперт.

Как полагает публицист Александр Роджерс, вопрос состоит и в том, что Газпром интересуют высокие цены на продукт и поддерживать искусственный дефицит ему выгодно.

— Тут непонятно, проживёт ли действующий режим на Украине до 2024 года, а Витренко уже такие вопросы ставит. В следующем году закрывается крупнейшее Гронингенское месторождение в Голландии, что, конечно, образует некий дефицит газа в Европе. Потребность в российском газе на этом фоне, конечно, вырастет, так как альтернатив практически нет. У США слишком мало газовозов, чтобы конкурировать. Во-многом из-за этого они и не сумели закрыть "Северный поток – 2". В связи с этим востребованность украинской ГТС зависит, прежде всего, от степени её изношенности. Газпром сейчас продаёт газ не по 160, а по 400 с лишним долларов за 1000 кубометров. И ему это нравится. А значит, он дальше будет поддерживать этот искусственный дефицит, как минимум это в его интересах. Насколько ему будет интересна прокачка через украинскую ГТС, сказать сложно. Наверное, какой-то минимальный объём и оставят, но это будут уже не те цифры, которые Киев видел когда-то, — сказал Роджерс.

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Скорее всего, украинская власть перестанет поддерживать свою газотранспортную систему и после 2024 года распродаст её на металлолом, полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров.

— Конечно, скорее всего, будет падение национального дохода, я думаю, речь будет идти о двузначных цифрах, что, разумеется, усилит внутригосударственную дестабилизацию, но какие-то деньги с продажи металлолома они получат. Трубопровод же этот, по сути, не является политическим рычагом на Россию, это просто средство для выкачивания из неё денег, поэтому зачем он им будет нужен? Если бы это был долгосрочный проект, в него бы вкладывались, а так все всё прекрасно понимают. По большому счёту труба даже страну не скрепляла, так как доход от неё получала полукоррупционная структура в Киеве, на местах там людям копейки платили, всё было централизовано, в регионы ничего не перепадало. Конечно, отчасти украинским властям станет хуже, они потеряют один из источников доходов, но в целом деньги они же получают ещё из Вашингтона и Брюсселя. За них, правда, приходится платить жизнями на войне, но это сегодняшних политиков в Киеве мало беспокоит, — подчеркнул Фёдоров.

Напомним, газотранспортная система на Украине была построена ещё в СССР, являясь частью общесоветской системы. После распада союза Украинская ГТС стала основной для перекачки газа на Запад, забирая до 90% общего объёма поставок. Не желая платить рыночные цены, украинские газовщики устраивали так называемый технический отбор, то есть забирали часть объёмов газа, не оплачивая его. Последствием этих событий стали "газовые войны", в результате которых и появился проект Северного и Южного потоков, смысл которых был в том, чтобы лишить Украину возможностей диктовать свои условия.

Авторы Никита Юрченко