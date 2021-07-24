Пушков раскусил сенатора США, захотевшего подвесить дамоклов меч над "Северным потоком – 2"

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывание своего американского коллеги Теда Круза о противодействии "Северному потоку – 2", который ранее пообещал подвесить над газопроводом дамоклов меч и выразил уверенность, что следующим президентом США будет республиканец.

"Сенатор Круз слишком далеко заглядывает — за линию политического горизонта. Во-первых, на сегодня у республиканцев нет лидера, кроме [экс-президента Дональда] Трампа. И пока никого больше не просматривается", — написал Пушков в телеграм-канале.

Сенатор добавил, что Трампу будет сложно выиграть на следующих выборах, поэтому предположение Круза очень спорно, а говорить о будущих санкциях против "Северного потока – 2" слишком рано. Тем более после 2024 года, когда "Северный поток – 2" уже заработает. Значит, заявление Круза не более чем выпад против администрации демократов, и не самый удачный, заключил Пушков.

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России.