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Пушков раскусил сенатора США, захотевшего подвесить дамоклов меч над "Северным потоком – 2"

Российский политик назвал истинную цель громкого высказывания республиканца Теда Круза о газопроводе.

24 июля, 01:10
<p>Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывание своего американского коллеги Теда Круза о противодействии "Северному потоку – 2", который ранее пообещал подвесить над газопроводом дамоклов меч и выразил уверенность, что следующим президентом США будет республиканец.

"Сенатор Круз слишком далеко заглядывает — за линию политического горизонта. Во-первых, на сегодня у республиканцев нет лидера, кроме [экс-президента Дональда] Трампа. И пока никого больше не просматривается", — написал Пушков в телеграм-канале.

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Сенатор добавил, что Трампу будет сложно выиграть на следующих выборах, поэтому предположение Круза очень спорно, а говорить о будущих санкциях против "Северного потока – 2" слишком рано. Тем более после 2024 года, когда "Северный поток – 2" уже заработает. Значит, заявление Круза не более чем выпад против администрации демократов, и не самый удачный, заключил Пушков.

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России.

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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