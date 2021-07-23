В США нашли способ "похоронить" сделку с ФРГ по "Северному потоку — 2"

Конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми придумали, как "похоронить" сделку США и Германии по "Северному потоку — 2". Об этом пишет колумнист издания Bloomberg Эли Лейк.

По его мнению, четыре года назад члены конгресса приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", согласно которому можно блокировать отказ президента страны от введения ограничительных мер. Обозреватель замечает, что закон существовал для контроля над экс-главой государства Дональдом Трампом, которого подозревали в сговоре с Россией, но по иронии судьбы его теперь хотят применить к действующему лидеру Джо Байдену, который победил отчасти благодаря жёсткой политике в отношении РФ.

"Пока не ясно, сработает ли эта схема. В любом случае это доказывает, насколько бессодержательной была позиция Демократической партии в отношении России все четыре года работы администрации Трампа. Человек, который одержал победу над ним в 2020 году, теперь отказывается от самой жёсткой линии в отношении Москвы", — заметил Лейк.

Сенаторы считают, что американские власти обязаны соблюдать данный закон и рассматривать строительство российской газовой магистрали в качестве "противника", в отношении которого необходимо ввести новые санкции.