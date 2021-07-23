Сосед по даче обвинил директора сада "Эрмитаж" и его жену в избиении, но те всё отрицают
По словам самих супругов, мужчина был пьян и сломал забор из-за шума на участке, после чего сам попытался избить их.
Супруги Екатерина Колесникова и Алексей Чибин. Фото © LIFE
Сосед по даче обвинил директора московского сада "Эрмитаж" и его жену в избиении. Как стало известно Лайфу, супруги сломали ему руку и ногу, однако сами они отрицают свою причастность к произошедшему. Сейчас в ситуации разбирается полиция.
Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Наро-Фоминском. 57-летний бизнесмен Валерий А. готовил мясо со своими внуками, как вдруг из-за забора началась стрельба. По данным источника Лайфа, таким образом 41-летний директор московского городского сада "Эрмитаж" Алексей Чибин решил устроить "салют" в честь приезда родственницы из Германии. Шум не понравился Валерию, и он пошёл к соседям разбираться.
Перелезая через забор, мужчина не рассчитал силы и сломал конструкцию, а позднее сам начал бросаться на отдыхающих. В этот момент, по данным источника, в ситуацию вмешалась жена Алексея, директор столичного парка "Перовский" Екатерина Колесникова. И ссора могла бы закончиться, но супруги и их гости решили преподать урок соседу, избив его на глазах у двух малолетних внуков, которые прятались в кустах, снимая происходящее на телефон.
Момент ссоры соседей, снятый детьми на мобильный телефон. Видео © LIFE
"Дерутся, орут матом, достают оружие и ножи! Достают всё, что только можно! Дерутся и орут, потому что им снесли забор!" — дрожащим голосом комментировал испуганный ребёнок.
Позже на дачу приехал сын Валерия и поспешил разобраться с соседями. Жена Чибина попыталась урегулировать вопрос мирно, однако её супруг заявил, что дружить не намерен. Кроме того, он заявил, что соседи пожалеют, что поселились рядом с ним.
Сейчас, кто прав, а кто виноват, выясняет полиция. Пока все участники событий были отправлены на медицинское освидетельствование. Однако уже известно, что на Чибина неоднократно жаловались и другие соседи, которым мешала постоянная стрельба на его участке. Между тем врачи диагностировали у Валерия перелом руки и ноги, черепно-мозговую травму и ушибы.
Семья Алексея Чибина уже не в первый раз попадает в поле внимания СМИ. Как сообщал Лайф, в прошлом месяце трое неизвестных вломились в квартиру директора парка культуры и отдыха "Перовский" Екатерины Колесниковой, супруги Алексея. Закрыв их 16-летнего сына в туалете, грабители собрали деньги и драгоценности в рюкзак, который благополучно оставили на диване.
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