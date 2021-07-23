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Правозащитник Ионов требует признать иноагентами портал "Важные истории" и журналиста Анина

По его версии, данный сайт якобы финансировался вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге.

23 июля, 17:34
<p>Александр Ионов. Фото ©<a href="https://www.instagram.com/p/CPNc8aGh_8h/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Instagram / antiglobalist1</a></p>

Александр Ионов. Фото © Instagram / antiglobalist1

Правозащитник Александр Ионов направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и объявить, что издание "Важные истории", а также журналист Роман Анин являются иностранными агентами.

"Я направил заявления в Роскомнадзор и Минюст, а позже — и в прокуратуру. Я прошу провести проверку финансирования деятельности "Важных историй" и признать иноагентом и это издание, и самого Анина", — сказал он на видео, опубликованном в "Инстаграме".

Минюст включил The Insider в список СМИ-иноагентов

Минюст включил The Insider в список СМИ-иноагентов

Ионов также заявил, что, по предварительным данным, "Важные истории" якобы связаны с вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном, который совместно с главредом Аниным указан бенефициаром зарегистрированного в Латвии фонда IStories Fonds. Этот фонд, утверждает Ионов, через посредников осуществлял финансирование "Важных историй", да и сам Анин лично получал оттуда деньги.

Напомним, именно Ионов выступал с требованием признать "Медузу" иностранным агентом, что и произошло 23 апреля текущего года по решению Минюста, включившего издание в соответствующий список.

А ранее Лайф сообщал, что в середине июля Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа". Главред издания Роман Баданин, а также семеро журналистов "Проекта"* и "Открытых медиа" были внесены в список иноагентов.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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