Менеджер МакSим заявила об улучшении состояния певицы

"У Марины есть улучшения. Занимается ею звёздный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что всё будет хорошо. Да, есть проблемы с лёгкими. Они есть у всех, у кого ковид задел лёгкие. Да, есть сбои в организме. При таком тяжёлом течении заболевания это неизбежно <...> Но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, — это на сегодняшний день факт", — написала она на своей странице в "Инстаграме".