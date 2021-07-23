Менеджер МакSим заявила об улучшении состояния певицы
Она призвала поклонников не волноваться из-за лекарств и не переживать о качестве лечения.
Фото © Instagram / maksimartist
Состояние певицы Максим идёт в сторону улучшения, хотя проблемы с лёгкими всё ещё остаются. Об этом заявила менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.
"У Марины есть улучшения. Занимается ею звёздный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что всё будет хорошо. Да, есть проблемы с лёгкими. Они есть у всех, у кого ковид задел лёгкие. Да, есть сбои в организме. При таком тяжёлом течении заболевания это неизбежно <...> Но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, — это на сегодняшний день факт", — написала она на своей странице в "Инстаграме".
Соколова также призвала поклонников не беспокоиться о качестве лечения и квалификации докторов. Кроме того, не стоит переживать за лекарственные препараты, так как они имеются в нужном количестве и "самые лучшие". Марина находится под постоянным наблюдением, добавила менеджер, уточнив, что певицу также ждёт длительное восстановление.
Напомним, что певица Максим остаётся в больнице с середины июня. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.
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