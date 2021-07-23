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Салют из Кронштадта украсит празднование Дня ВМФ России

Фейерверк начнётся по сигналу из Петропавловской крепости, который произведут воспитанники Нахимовского училища.

23 июля, 17:09
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

В день 325-летия Российского регулярного флота, который отмечается 25 июля, из Кронштадта будет запущен артиллерийский салют. Событие станет украшением пятого Главного военно-морского парада, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ВМФ РФ.

По словам главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, в этот день в небо запустят более пятидесяти видов фейерверка, среди которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль" и "Вега". Салют начнётся по сигналу из Петропавловской крепости, этот выстрел доверено произвести воспитанникам Нахимовского училища.

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Напомним, Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге пройдёт 25 июля без зрителей. Присутствие большого количества людей на мероприятии с учётом эпидемиологической обстановки несёт в себе риски, уточнили в Роспотребнадзоре. Парад военных кораблей и авиации начнётся в 11:00 в акватории Невы и Финского залива. А ранее была проведена генеральная репетиция главного парада ВМФ.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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