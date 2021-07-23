Салют из Кронштадта украсит празднование Дня ВМФ России

В день 325-летия Российского регулярного флота, который отмечается 25 июля, из Кронштадта будет запущен артиллерийский салют. Событие станет украшением пятого Главного военно-морского парада, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ВМФ РФ.

По словам главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, в этот день в небо запустят более пятидесяти видов фейерверка, среди которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль" и "Вега". Салют начнётся по сигналу из Петропавловской крепости, этот выстрел доверено произвести воспитанникам Нахимовского училища.