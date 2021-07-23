Перевернувшийся грузовик помешал скорой с ребёнком, но на помощь пришли другие водители

Россияне руками сдвинули перевернувшийся грузовик, чтобы освободить путь скорой помощи. Видео © Instagram / gorbolnica1nvrsk

Ночью на выезде из Новороссийска перевернулся грузовик и перекрыл движение так, что скорая помощь не могла объехать его даже по встречной полосе. Чтобы освободить путь реанимобилю, водители, стоявшие в пробке, руками сдвинули многотонный большегруз. Об инциденте сообщила пресс-служба городской больницы № 1 в "Инстаграме".

"Около двух часов ночи бригада скорой помощи везла тяжёлого ребёнка, 1 год и 4 месяца, в больницу в Анапу из Новороссийска. Но на выезде из Новороссийска, на Волчьих Воротах, случилась авария — и перевернувшийся большегруз перекрыл движение на полосе в сторону Анапы... Все водители автомобилей, военные, водитель скорой помощи вышли и стали освобождать место проезда", — сказано в записи.

Коллектив больницы и станции скорой медицинской помощи поблагодарил неравнодушных людей за высокий уровень культуры и личную ответственность.