Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что ЕСПЧ подвёл себя, отклонив запросы России в адрес Украины, связанные с ограничением доступа к русскому языку в школах и СМИ, а также блокадой Северо-Крымского канала. В Европейском суде объяснили это отсутствием реального риска "нанесения непоправимого ущерба основному праву".

Политолог рассказал Лайфу, что ЕСПЧ не мог не зарегистрировать жалобу России, так как существуют чёткие параметры, которым соответствовало заявление, в частности указание на нарушение прав и свобод человека. По его словам, в обозначенных десяти пунктах есть спорные моменты, которые касаются того, что Незалежная не закрыла воздушное пространство над своей территорией.

"ЕСПЧ отклонил вполне очевидные пункты российского запроса, где действительно есть нарушения. Нарушаются права русскоязычного населения. Второй пункт — отказ в рассмотрении жалобы по вопросу снабжения питьевой водой. Из-за воды войны начинаются. А тут от этого отмахиваются. Перекрыть доступ к предмету выживания первой необходимости, они считают, что это ерунда. ЕСПЧ в этом отношении серьёзно себя подвёл", — пояснил эксперт.

Он добавил, что необходимо дождаться решения по остальным восьми пунктам, однако нарушение уже очевидно.