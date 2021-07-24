Популярный актёр Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Супруга Анна Матисон родила ему сына Василия.

"Анечка родила мне сына Василия! Ур-р-р-р-рааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом", — написал артист в "Инстаграме".