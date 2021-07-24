Актёр Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
Артист поблагодарил супругу и отметил, что находился рядом.
Фото © Instagram / s_bezrukov
Популярный актёр Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Супруга Анна Матисон родила ему сына Василия.
"Анечка родила мне сына Василия! Ур-р-р-р-рааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом", — написал артист в "Инстаграме".
Ранее у Безрукова и Матисон родились дочь Мария (2016 год) и сын Степан (2018 год). Также у актёра есть двое детей от предыдущих отношений — Александра и Иван.
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