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Актёр Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Артист поблагодарил супругу и отметил, что находился рядом.

24 июля, 01:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRr023jsoFn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">s_bezrukov</a></p>

Фото © Instagram / s_bezrukov

Популярный актёр Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Супруга Анна Матисон родила ему сына Василия.

"Анечка родила мне сына Василия! Ур-р-р-р-рааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом", — написал артист в "Инстаграме".

Ранее у Безрукова и Матисон родились дочь Мария (2016 год) и сын Степан (2018 год). Также у актёра есть двое детей от предыдущих отношений — Александра и Иван.

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Напомним, Безруков в июле фотографией с беременной женой намекнул, что станет отцом в пятый раз.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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