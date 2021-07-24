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Во Флориде завершена спасательная операция на месте обрушившегося дома

Она продолжалась почти месяц. Жертвами трагедии стали 97 человек. Опознание продолжается.

24 июля, 01:47
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Экстренные службы завершили операцию по поиску погибших на месте обрушения дома в пригороде Майами Серфсайде (штат Флорида). Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что груда обломков разобрана до основания, соответственно, поисково-спасательные бригады и техника прекратили работы и покинули место трагедии. Операция длилась 29 дней. Полиция продолжает опознание жертв обрушения. Всего за время поисково-спасательной операции было убрано 13 тысяч тонн обломков железобетонных конструкций здания.

Во Флориде взорвали оставшуюся часть дома, при обрушении которого погибли десятки людей

Во Флориде взорвали оставшуюся часть дома, при обрушении которого погибли десятки людей

Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. В результате трагедии погибло 97 человек. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры Бо — в доме находилась семья её сестры Софии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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