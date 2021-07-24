Во Флориде завершена спасательная операция на месте обрушившегося дома

Экстренные службы завершили операцию по поиску погибших на месте обрушения дома в пригороде Майами Серфсайде (штат Флорида). Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что груда обломков разобрана до основания, соответственно, поисково-спасательные бригады и техника прекратили работы и покинули место трагедии. Операция длилась 29 дней. Полиция продолжает опознание жертв обрушения. Всего за время поисково-спасательной операции было убрано 13 тысяч тонн обломков железобетонных конструкций здания.