Во Флориде завершена спасательная операция на месте обрушившегося дома
Она продолжалась почти месяц. Жертвами трагедии стали 97 человек. Опознание продолжается.
Фото © ТАСС / АР
Экстренные службы завершили операцию по поиску погибших на месте обрушения дома в пригороде Майами Серфсайде (штат Флорида). Об этом сообщает телеканал NBC.
Отмечается, что груда обломков разобрана до основания, соответственно, поисково-спасательные бригады и техника прекратили работы и покинули место трагедии. Операция длилась 29 дней. Полиция продолжает опознание жертв обрушения. Всего за время поисково-спасательной операции было убрано 13 тысяч тонн обломков железобетонных конструкций здания.
Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. В результате трагедии погибло 97 человек. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры Бо — в доме находилась семья её сестры Софии.
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