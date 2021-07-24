Легкомоторный самолёт упал в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Есть информация о падении лёгкого самолёта, на место выехала оперативная группа", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Есть ли погибшие и пострадавшие, пока не известно, так как спасатели ещё не добрались до места происшествия.