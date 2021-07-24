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Легкомоторный самолёт упал в Хабаровском крае

Есть ли погибшие и пострадавшие, пока не известно, так как спасатели ещё не добрались до места происшествия.

24 июля, 01:30

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Легкомоторный самолёт упал в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Есть информация о падении лёгкого самолёта, на место выехала оперативная группа", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Коми легкомоторный самолёт сел прямо на дорогу из-за проблем с двигателем

В Коми легкомоторный самолёт сел прямо на дорогу из-за проблем с двигателем

Есть ли погибшие и пострадавшие, пока не известно, так как спасатели ещё не добрались до места происшествия.

Ранее в Ивановской области пилот самодельного самолёта рухнул в реку и попытался сбежать после спасения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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