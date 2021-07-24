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На Украине захотели наладить производство истребителей Су-27 и МиГ-29

Оснастить самолёты там планируют двигателями, электроникой и вооружением, изготовленными местным военно-промышленным комплексом.

24 июля, 03:24
<p>Истребитель Су-27. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Истребитель Су-27. Фото © ТАСС / ЕРА

На Украине планируют "локализовать" производство истребителей Су-27 и МиГ-29. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на специалистов Государственного НИИ авиации страны.

Отмечается, что производство этих самолётов рассматривается, так как на Украине есть два авиаремонтных предприятия, которые могут заниматься отдельными частями планера истребителей. В НИИ авиации предлагают снабдить произведённые в стране Су-27 и МиГ-29 двигателями, электроникой и вооружением, изготовленными украинским военно-промышленным комплексом.

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Финансовые расчёты производства данной военной техники пока отсутствуют, также неясен вопрос с системой обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами истребителей, которые на Украине прежде не производились.

Ранее на Украине испугались последствий конфликта с Китаем из-за национализации авиапредприятия "Мотор Сич", 56% акций которого принадлежат инвесторам из КНР.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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