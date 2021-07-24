Посольство РФ жёстко ответило на новые антироссийские резолюции США

Ранее Конгресс Штатов озаботился якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключённых в российских тюрьмах.

Посольство РФ в США раскритиковало новые антироссийские резолюции американских властей, посоветовав законодателям Соединённых Штатов решать проблемы внутри своей страны. Ранее Сенат Конгресса США принял резолюцию с призывом освободить осуждённых в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

"Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключённых в российских тюрьмах. Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи?" — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

В посольстве отметили, что именно в таком положении оказались россияне. Диппредставительство призвало американских парламентариев заняться проблемами собственной страны.

К публикации посольство приложило фотографии содержащихся в американских тюрьмах россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Романа Селезнёва.

Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. В 2012-м он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.