СК назвал три версии крушения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае
Как сообщал Лайф, в результате происшествия пилот и пассажир воздушного судна скончались.
СК назвал три версии крушения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае. Видео © Instagram / dvsutskrf2017
В Хабаровском крае после крушения легкомоторного самолёта, в результате которого погибло два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении ведомства.
В Следственном комитете добавили, что пока рассматриваются три основные версии случившегося: плохие погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота.
Напомним, легкомоторный самолёт Tecnam P2002 Sierra потерпел крушение недалеко от аэродрома Калинка в Хабаровском крае сегодня утром. За штурвалом находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Она скончалась в больнице. Вместе с ней также был один пассажир, от полученных травм он погиб на месте.
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