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СК назвал три версии крушения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае

Как сообщал Лайф, в результате происшествия пилот и пассажир воздушного судна скончались.

24 июля, 05:28

СК назвал три версии крушения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае. Видео © Instagram / dvsutskrf2017

В Хабаровском крае после крушения легкомоторного самолёта, в результате которого погибло два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете добавили, что пока рассматриваются три основные версии случившегося: плохие погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота.

Глава дальневосточной Федерации авиаспорта скончалась после крушения самолёта под Хабаровском

Глава дальневосточной Федерации авиаспорта скончалась после крушения самолёта под Хабаровском

Напомним, легкомоторный самолёт Tecnam P2002 Sierra потерпел крушение недалеко от аэродрома Калинка в Хабаровском крае сегодня утром. За штурвалом находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Она скончалась в больнице. Вместе с ней также был один пассажир, от полученных травм он погиб на месте.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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