Семь иностранных рабочих пострадали при ДТП с "газелью" под Астраханью. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Восемь человек пострадали в ДТП с бортовой "газелью" и автомобилем ВАЗ-2110 в Астраханской области, семеро из них иностранцы, ехавшие на полевые работы. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места аварии.

Известно, что два человека находятся в тяжёлом состоянии. В пресс-службе УМВД РФ по региону сообщили, что инцидент произошёл, когда водитель "Лады" обгонял поворачивавший налево грузовик. От удара "газель", в кузове которой находилось 12 граждан Узбекистана, перевернулась.