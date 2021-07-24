Семь иностранных рабочих пострадали при ДТП с "газелью" под Астраханью
Также травмы получил водитель "Лады", с которой столкнулся микроавтобус.
Восемь человек пострадали в ДТП с бортовой "газелью" и автомобилем ВАЗ-2110 в Астраханской области, семеро из них иностранцы, ехавшие на полевые работы. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места аварии.
Известно, что два человека находятся в тяжёлом состоянии. В пресс-службе УМВД РФ по региону сообщили, что инцидент произошёл, когда водитель "Лады" обгонял поворачивавший налево грузовик. От удара "газель", в кузове которой находилось 12 граждан Узбекистана, перевернулась.
Правоохранительные органы начали административное расследование. Они намерены привлечь к ответственности водителя грузовика за нарушение правил перевозки пассажиров и самовольное внесение изменений в конструкцию транспортного средства автомобиля. Также выясняется, кто нанял его для перевозки.
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