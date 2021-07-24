Многие студенты после выпуска из вузов мечтают найти высокооплачиваемую работу, однако в некоторых профессиях молодых специалистов становится слишком много. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала основатель компании "Работающий эмоциональный интеллект" Елена Хлевная.

"В каждом периоде времени есть модные профессии. Сейчас большой спрос на IT-специалистов. Слишком много экономистов, которые, в общем-то, уже излишни. В таком количестве экономисты не нужны", — подчеркнула она.

По словам Хлевной, вузы не всегда успевают за новыми профессиями, которые появляются в мире. Из-за этого получается ситуация, когда выпускники должны сами проходить обучение на рабочем месте, полагаясь на свои способности к адаптации.

"Диплом уже не играет такой роли, которую он играл пять лет назад", — добавила она.