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Диплом роли не играет: Эксперт объяснил, почему молодым специалистам на работе приходится учиться с нуля

Приходя в новую профессию, выпускникам вузов нужно полагаться на способность к адаптации.

24 июля, 06:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Многие студенты после выпуска из вузов мечтают найти высокооплачиваемую работу, однако в некоторых профессиях молодых специалистов становится слишком много. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала основатель компании "Работающий эмоциональный интеллект" Елена Хлевная.

"В каждом периоде времени есть модные профессии. Сейчас большой спрос на IT-специалистов. Слишком много экономистов, которые, в общем-то, уже излишни. В таком количестве экономисты не нужны", — подчеркнула она.

Выпускникам рассказали, какие профессии более востребованы в России

Выпускникам рассказали, какие профессии более востребованы в России

По словам Хлевной, вузы не всегда успевают за новыми профессиями, которые появляются в мире. Из-за этого получается ситуация, когда выпускники должны сами проходить обучение на рабочем месте, полагаясь на свои способности к адаптации.

"Диплом уже не играет такой роли, которую он играл пять лет назад", — добавила она.

Ранее Лайф рассказывал, какие летние профессии и в каких регионах России наиболее востребованы в текущем году.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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