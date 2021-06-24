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Толстяк сбросил 90 кг, но так и не стал счастливым из-за обвисшей кожи, которая похожа теперь на мешок

Ещё пару лет назад британец Джош Смит весил внушающие 165 кг. Парень сбросил больше половины веса, но годы ожирения не прошли бесследно. Парень выглядит как модель, но уверенности в себе как не было, так и нет.

24 июня, 13:34

Фото © GoFundMe / Joshua Smyth

Джошу сейчас 26 лет, и он работает администратором в одной британской кофейне. До 16 у парня не было проблем с лишним весом, но в 2009-м его дедушка умер, что сильно ударило по ментальному и физическому состоянию парня. Тогда он весил 76 кг, а через год — в два раза больше. Пищевые привычки юноши в тот период здоровыми не назовёшь: минимум два литра колы в день, а вместо нормальной еды — огромные пиццы.

Фото © GoFundMe / Joshua Smyth

Фото © GoFundMe / Joshua Smyth

Так, к 2017-му вес Джоша достиг исторического максимума. 165 кг — ну очень много для 26-летнего парня. Тогда-то он понял, что пора что-то менять.

В 2017-м мы с подругой поехали отдыхать в Амстердам. Там мы в ужасе осознали, что мы — самые толстые среди туристов. Сразу стало понятно: с этим надо что-то делать

Джош Смит

Приехав домой, Джош взялся за своё тело. Сократил потребление калорий до 1400 в день и начал по возможности тренироваться. Результат не заставил себя ждать. За четыре года парень сбросил 88 килограммов, но долгожданного счастья он так и не испытал. Он стал буквально одержим цифрой, которую ему показывали весы. В итоге ему даже поставили диагноз "пограничная анорексия".

Фото © GoFundMe / Joshua Smyth

Фото © GoFundMe / Joshua Smyth

Благо с болезнью удалось справиться. Но и этим проблемы не ограничились. Парень до сих пор с трудом смотрит на себя в зеркало. Всё из-за гор свисающей после похудения кожи

Я смотрю на свои ноги и думаю, что я выгляжу как 70-летний старик. Когда я лежу в кровати, кажется, словно я растаял. Я сильно комплексую из-за обвисшей кожи. На пляж ходить просто невозможно. Иногда даже думаю, может, зря я похудел?

Джош Смит

На операцию по удалению лишней кожи Джошу нужно 20 тысяч фунтов стерлингов (2 млн рублей). Для обычного работника кофейни сумма неподъёмная, но парень не сдаётся. Сейчас он организовал сбор средств на GoFundMe. За несколько дней он собрал только 375 фунтов (38 тысяч рублей), пишет Daily Star.

Толстушка, которая не могла надеть носки без чужой помощи, похудела так, что её теперь не узнать

Толстушка, которая не могла надеть носки без чужой помощи, похудела так, что её теперь не узнать

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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