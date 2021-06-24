Толстяк сбросил 90 кг, но так и не стал счастливым из-за обвисшей кожи, которая похожа теперь на мешок

Джошу сейчас 26 лет, и он работает администратором в одной британской кофейне. До 16 у парня не было проблем с лишним весом, но в 2009-м его дедушка умер, что сильно ударило по ментальному и физическому состоянию парня. Тогда он весил 76 кг, а через год — в два раза больше. Пищевые привычки юноши в тот период здоровыми не назовёшь: минимум два литра колы в день, а вместо нормальной еды — огромные пиццы.

Фото © GoFundMe / Joshua Smyth

Так, к 2017-му вес Джоша достиг исторического максимума. 165 кг — ну очень много для 26-летнего парня. Тогда-то он понял, что пора что-то менять.

В 2017-м мы с подругой поехали отдыхать в Амстердам. Там мы в ужасе осознали, что мы — самые толстые среди туристов. Сразу стало понятно: с этим надо что-то делать Джош Смит

Приехав домой, Джош взялся за своё тело. Сократил потребление калорий до 1400 в день и начал по возможности тренироваться. Результат не заставил себя ждать. За четыре года парень сбросил 88 килограммов, но долгожданного счастья он так и не испытал. Он стал буквально одержим цифрой, которую ему показывали весы. В итоге ему даже поставили диагноз "пограничная анорексия".

Фото © GoFundMe / Joshua Smyth

Благо с болезнью удалось справиться. Но и этим проблемы не ограничились. Парень до сих пор с трудом смотрит на себя в зеркало. Всё из-за гор свисающей после похудения кожи

Я смотрю на свои ноги и думаю, что я выгляжу как 70-летний старик. Когда я лежу в кровати, кажется, словно я растаял. Я сильно комплексую из-за обвисшей кожи. На пляж ходить просто невозможно. Иногда даже думаю, может, зря я похудел? Джош Смит