За сутки в России вновь выявили менее 24 тысяч новых случаев коронавируса

За минувшие сутки коронавирус в России подтвердился ещё у 23 947 человек, общее число заражённых с начала пандемии достигло 6 102 469. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, который следит за ситуацией с эпидемией.

На первом месте по количеству новых случаев вновь оказалась Москва, где выявили 3376 заражённых. Затем идут Подмосковье (2096) и Санкт-Петербург (1937). Всего инфекция выявлена в 85 регионах страны.

Выздоровело за последние 24 часа 21 952 пациента (всего 5 471 956). Скончалось ещё 799 граждан — это повторение антирекорда, зафиксированного 16 июля. Всего от ковида зарегистрировали 153 095 летальных исходов.