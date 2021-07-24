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За сутки в России вновь выявили менее 24 тысяч новых случаев коронавируса

Скончалось 799 человек, что стало повторением антирекорда, зафиксированного 16 июля. Выздоровело почти 22 тысячи пациентов.

24 июля, 08:45
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

За минувшие сутки коронавирус в России подтвердился ещё у 23 947 человек, общее число заражённых с начала пандемии достигло 6 102 469. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, который следит за ситуацией с эпидемией.

На первом месте по количеству новых случаев вновь оказалась Москва, где выявили 3376 заражённых. Затем идут Подмосковье (2096) и Санкт-Петербург (1937). Всего инфекция выявлена в 85 регионах страны.

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Выздоровело за последние 24 часа 21 952 пациента (всего 5 471 956). Скончалось ещё 799 граждан — это повторение антирекорда, зафиксированного 16 июля. Всего от ковида зарегистрировали 153 095 летальных исходов.

Ранее в Минтруде назвали необходимое число привитых сотрудников предприятий для контроля за эпидситуацией. Кроме того, у работодателей есть право перевести на удалённую работу людей, которые имеют медицинский отвод от вакцинации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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