Минздрав уточнил противопоказания к применению вакцины "Эпиваккорона"

Российская вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная научным центром вирусологии "Вектор", противопоказана пациентам с тяжёлыми формами аллергических заболеваний. Об этом говорится в обновлённых методических рекомендациях по вакцинации взрослых, опубликованных Минздравом РФ.

Помимо них препарат также противопоказан при первичном иммунодефиците и злокачественных новообразованиях и заболеваниях крови.