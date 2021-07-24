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Минздрав уточнил противопоказания к применению вакцины "Эпиваккорона"

На сегодняшний день этим препаратом привилось уже более миллиона россиян.

24 июля, 09:01
<p>Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

Российская вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная научным центром вирусологии "Вектор", противопоказана пациентам с тяжёлыми формами аллергических заболеваний. Об этом говорится в обновлённых методических рекомендациях по вакцинации взрослых, опубликованных Минздравом РФ.

Помимо них препарат также противопоказан при первичном иммунодефиците и злокачественных новообразованиях и заболеваниях крови.

"Эпиваккороной" в России привилось более миллиона человек

"Эпиваккороной" в России привилось более миллиона человек

Как сообщал Лайф, в России за вакциной "Эпиваккорона" наравне с "Ковиваком" наблюдается ажиотажный спрос. Препарат постоянно заканчивается, а новых поставок хватает лишь для тех, кто уже получил первый компонент.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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