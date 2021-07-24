Минздрав уточнил противопоказания к применению вакцины "Эпиваккорона"
На сегодняшний день этим препаратом привилось уже более миллиона россиян.
Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий
Российская вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная научным центром вирусологии "Вектор", противопоказана пациентам с тяжёлыми формами аллергических заболеваний. Об этом говорится в обновлённых методических рекомендациях по вакцинации взрослых, опубликованных Минздравом РФ.
Помимо них препарат также противопоказан при первичном иммунодефиците и злокачественных новообразованиях и заболеваниях крови.
Как сообщал Лайф, в России за вакциной "Эпиваккорона" наравне с "Ковиваком" наблюдается ажиотажный спрос. Препарат постоянно заканчивается, а новых поставок хватает лишь для тех, кто уже получил первый компонент.
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