Арестован водитель КамАЗа после жуткого ДТП в Ульяновске, где погибла семья с 2-летней дочкой

Ульяновский суд отправил в СИЗО водителя КамАЗа, устроившего жуткое ДТП, в котором погибла семья из троих человек. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Водитель ульяновского МБУ "Дорремстрой" арестован за управление грузовым автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее гибель трёх человек, в том числе ребёнка", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение по статье об управлении автомобилем в нетрезвом виде, повлёкшем смерть нескольких человек. Российское законодательство за такое правонарушение предусматривает до 15 лет тюрьмы.