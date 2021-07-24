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Арестован водитель КамАЗа после жуткого ДТП в Ульяновске, где погибла семья с 2-летней дочкой

Ему предъявлены обвинения в управлении автомобилем в нетрезвом виде, повлёкшем смерть нескольких человек.

24 июля, 09:35

Скриншот из видео © Telegram / LIFE SHOT

Ульяновский суд отправил в СИЗО водителя КамАЗа, устроившего жуткое ДТП, в котором погибла семья из троих человек. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Водитель ульяновского МБУ "Дорремстрой" арестован за управление грузовым автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее гибель трёх человек, в том числе ребёнка", — говорится в сообщении ведомства.

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Мужчине предъявлено обвинение по статье об управлении автомобилем в нетрезвом виде, повлёкшем смерть нескольких человек. Российское законодательство за такое правонарушение предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Напомним, страшное ДТП произошло вечером 21 июля на Президентском мосту в Ульяновске. Пьяный водитель КамАЗа на большой скорости въехал в Kia Rio, буквально зажав её между собой и другим грузовиком. В результате 29-летний водитель легковушки погиб на месте, по пути в больницу умерла его двухлетняя дочь, а 25-летняя супруга скончалась на операционном столе. Директор предприятия, которому принадлежал КамАЗ, сразу после ДТП написал заявление об увольнении.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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