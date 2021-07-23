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Появилось видео смертельной аварии в Ульяновске, где семью с 2-летней дочкой смяло между КамАЗами

К сожалению, пассажиры легковушки погибли в результате происшествия. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.

23 июля, 09:18

Скриншот © Telegram / LIFE SHOT

Страшная авария произошла в Ульяновске с семьёй из трёх человек. Родители из Тольятти вместе с двухлетней дочерью следовали по Президентскому мосту за одним из КамАЗов, когда сзади в них на полном ходу врезался второй, смяв KIA Rio с семьёй, словно картон.

Видео © Telegram / LIFE SHOT

29-летний глава семейства погиб на месте аварии, а его двухлетняя дочь не дожила до больницы. Сильнее оказалась её 25-летняя мама: женщину доставили в реанимацию. Однако спасти пациентку врачи так и не смогли, пишет tolyatty.ru.

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

Выяснилось, что 39-летний виновник аварии — водитель второго КамАЗа — работал в местном Дорремстрое, директор которого уже написал заявление по собственному желанию. По предварительной информации, водитель находился за рулём в нетрезвом виде. В обстоятельствах происшедшего разбираются правоохранительные органы.

В Липецке пьяная автоледи станцевала перед камерой, врезавшись в машину с ребёнком на встречке

В Липецке пьяная автоледи станцевала перед камерой, врезавшись в машину с ребёнком на встречке

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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