Появилось видео смертельной аварии в Ульяновске, где семью с 2-летней дочкой смяло между КамАЗами
К сожалению, пассажиры легковушки погибли в результате происшествия. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.
Скриншот © Telegram / LIFE SHOT
Страшная авария произошла в Ульяновске с семьёй из трёх человек. Родители из Тольятти вместе с двухлетней дочерью следовали по Президентскому мосту за одним из КамАЗов, когда сзади в них на полном ходу врезался второй, смяв KIA Rio с семьёй, словно картон.
Видео © Telegram / LIFE SHOT
29-летний глава семейства погиб на месте аварии, а его двухлетняя дочь не дожила до больницы. Сильнее оказалась её 25-летняя мама: женщину доставили в реанимацию. Однако спасти пациентку врачи так и не смогли, пишет tolyatty.ru.
Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"
Выяснилось, что 39-летний виновник аварии — водитель второго КамАЗа — работал в местном Дорремстрое, директор которого уже написал заявление по собственному желанию. По предварительной информации, водитель находился за рулём в нетрезвом виде. В обстоятельствах происшедшего разбираются правоохранительные органы.
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