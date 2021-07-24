Экс-супруга не дала Грудинину зарегистрироваться на выборах в Госдуму из-за его офшора

Бизнесмен Павел Грудинин будет исключён из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредоставления ряда документов. Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома (ЦИК) России.

По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах и доверилась кандидату. Однако несоответствие требованиям выявила Генеральная прокуратура РФ.

"В результате проверки из Генеральной прокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем указанное требование (о прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ) не выполнено", — говорится в тексте документа ЦИК.

Отмечается, что предприниматель не предоставил в соответствующую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата, о закрытии счетов, прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за территорией РФ, а также об осуществлении отчуждения иностранных финансовых инструментов.

Напомним, Павел и Ирина Грудинины развелись в 2018 году после 37 лет брака. Причиной стал роман предпринимателя с другой женщиной. Состоялся суд, в ходе которого Ирине было присвоено две трети нажитого в браке имущества и активов, включая 42% акций совхоза имени Ленина. Позже выяснилось, что Грудинин продал свою долю своей же компании по заниженной в 37 раз цене. Верховный суд признал сделку незаконной и присудил акционерам совхоза 1,1 миллиарда рублей упущенной прибыли.