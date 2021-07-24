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Появилось видео с предполагаемым моментом расстрела полицейского на Ставрополье

Сейчас на поиски подозреваемого направлены все правоохранительные силы региона. Вероятно, он мог скрыться за городом.

24 июля, 10:08

Появилось видео с предполагаемым моментом расстрела полицейского на Ставрополье. Видео © Telegram / operdrain

В Сети появилось видео с предполагаемым моментом расстрела заместителя начальника уголовного розыска на Ставрополье.

На кадрах, которые опубликовал один из телеграм-каналов, видно, как к припаркованной машине подходит мужчина, затем другой начинает от него убегать, но тот догоняет жертву и, вероятно, производит несколько выстрелов.

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Напомним, убийство произошло накануне вечером. По подозрению разыскивается 44-летний мужчина, который скрылся с места преступления на "девятке" и бросил её за городом. В регионе введён план "Перехват".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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