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Парфёнова внесли в украинскую базу "Миротворец" из-за вопроса о Крыме

Сайт не имеет официального статуса, однако тех, кто попал в список, могут не пустить в страну.

24 июля, 09:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRO79U5LjFI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">leonidparfenoff</a></p>

Фото © Instagram / leonidparfenoff

Российского журналиста Леонида Парфёнова включили в украинскую базу данных "Миротворец". Авторы обвинили его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", сообщает kp.ru.

Поводом стал ответ журналиста на вопрос: "Чей Крым?" в интервью бывшему коллеге Евгению Киселёву. Парфёнов заявил: "Точно не мой", но такие слова не устроили украинского журналиста, и он назвал их уклончивыми. После возвращения в Россию Парфёнов записал видеоблог, в котором резко высказался по поводу вопросов и территориальной принадлежности полуострова.

"Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества… Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом #КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег #КрымВаш. Это как ПЦР", — возмутился журналист.

Байки из ТВ-склепа 90-х : Как имперец Парфёнов и сепаратист Киселёв в Киеве из-за Крыма поссорились

Байки из ТВ-склепа 90-х : Как имперец Парфёнов и сепаратист Киселёв в Киеве из-за Крыма поссорились

Напомним, в чёрном списке СБУ значатся уже многие российские знаменитости. Их вносят туда из-за визитов в Крым или даже за высказывания о полуострове. Так, в прошлом году украинские власти запретили въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. А Наташа Королёва остаётся персоной нон грата уже не первый год. Ещё в 2016-м СБУ назвала её песни "представляющими угрозу государству" и закрыла ей въезд в страну на пять лет. Позже певице предложили отменить это решение, если она исполнит оскорбительную песню про Россию.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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