Парфёнова внесли в украинскую базу "Миротворец" из-за вопроса о Крыме

Российского журналиста Леонида Парфёнова включили в украинскую базу данных "Миротворец". Авторы обвинили его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", сообщает kp.ru.

Поводом стал ответ журналиста на вопрос: "Чей Крым?" в интервью бывшему коллеге Евгению Киселёву. Парфёнов заявил: "Точно не мой", но такие слова не устроили украинского журналиста, и он назвал их уклончивыми. После возвращения в Россию Парфёнов записал видеоблог, в котором резко высказался по поводу вопросов и территориальной принадлежности полуострова.

"Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества… Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом #КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег #КрымВаш. Это как ПЦР", — возмутился журналист.