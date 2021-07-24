Парфёнова внесли в украинскую базу "Миротворец" из-за вопроса о Крыме
Сайт не имеет официального статуса, однако тех, кто попал в список, могут не пустить в страну.
Фото © Instagram / leonidparfenoff
Российского журналиста Леонида Парфёнова включили в украинскую базу данных "Миротворец". Авторы обвинили его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", сообщает kp.ru.
Поводом стал ответ журналиста на вопрос: "Чей Крым?" в интервью бывшему коллеге Евгению Киселёву. Парфёнов заявил: "Точно не мой", но такие слова не устроили украинского журналиста, и он назвал их уклончивыми. После возвращения в Россию Парфёнов записал видеоблог, в котором резко высказался по поводу вопросов и территориальной принадлежности полуострова.
"Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества… Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом #КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег #КрымВаш. Это как ПЦР", — возмутился журналист.
Напомним, в чёрном списке СБУ значатся уже многие российские знаменитости. Их вносят туда из-за визитов в Крым или даже за высказывания о полуострове. Так, в прошлом году украинские власти запретили въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. А Наташа Королёва остаётся персоной нон грата уже не первый год. Ещё в 2016-м СБУ назвала её песни "представляющими угрозу государству" и закрыла ей въезд в страну на пять лет. Позже певице предложили отменить это решение, если она исполнит оскорбительную песню про Россию.
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