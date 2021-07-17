Байки из ТВ-склепа 90-х : Как имперец Парфёнов и сепаратист Киселёв в Киеве из-за Крыма поссорились Журналист Геннадий Владимиров — о батле между олдами и монстрами "старого НТВ", трудностях, с которыми сталкивается журналист Киселёв в Киеве, и его ненависти к России. 16 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Карпухин Сергей / Мудрац Александра

Бывают странные сближения, как говорил поэт. Но проза жизни заставляет удивляться вновь и вновь. Звёзды НТВ 90-х сошлись в клинче в городе Киеве. Где ещё российским интеллигентам спорить о судьбах Родины, как не в матери городов русских?

Евгений Киселёв, позабытый российскими телезрителями, давно обосновался в Киеве и так обрадовался приезду давнего коллеги, что немедленно затребовал его на интервью. Как потом рассказал Леонид Парфёнов, его выдернули с премьеры очередного документального фильма о грузинском вине (фильм о винолюбивых грузинах в Киеве демонстрирует российский автор! Аншлаг и аплодисменты аудитории. Гей, славяне, в кинотеатр "Киевская Русь"!).

В этой истории всё интересно и занимательно — и прежние ссоры-примирения участников батла, и место для дискуссии, и её темы. И последующие пояснения, спешные и неловкие. Понятно, что творчество друг друга героям было и раньше неинтересно, а сегодня и вовсе противно. Киселёв морщится и надувает щёки, Парфёнов брезгливо надувает губы и пытается иронизировать над слишком серьёзным интервьюером.

Но всё было сделано ради одного вопроса. "Чей Крым, Леонид?!" — пафосно выкрикивает надрывным тоном Евгений Киселёв в завершение мутной беседы, в ходе которой он пытался выяснить у Леонида, как ему работается в душной авторитарной России и можно ли в ней выжить с его количеством подписчиков в Сети (похоже, это личный практический интерес Киселёва, ведь на Украине у него подписчиков куда меньше).

Тут надо отвлечься и напомнить поколению "Тиктока", что такое Евгений Киселёв и кто такой Леонид Парфёнов для поколения, выжившего в 90-е. О, это эпос и трагедия, достойные напевов Гомера! Это два полюса, лёд и пламень, вода и камень НТВ тех лет. А НТВ тех лет — это Моргенштерн Садового кольца, это пропуск в мир людей с хорошими лицами, это школа жизни и университет миллионов для тех, кто хотел быть в тренде новой повестки России. Протяжные "э-э" Евгения Киселёва и его взгляд поверх очков в воскресной программе "Итоги" гипнотизировали столичных и провинциальных интеллигентов похлеще речитативов гипнотизёра Кашпировского (кто это, кстати, кто вспомнит?). Тонкая ирония и начитанность Леонида Парфёнова заставляли млеть и таять любителей словесности и тонко чувствующих нерв эпохи студенток.

Они уживались на НТВ с трудом — слишком разные таланты и слишком разные темпераменты. В итоге когда Евгений Киселёв присягнул олигарху Гусинскому в споре хозяйствующих субъектов, Леонид Парфёнов присягнул акциям "Газпрома" и высказал публично всё, что он думает о Киселёве, тягучем "э-э" и его скучной программе. Парфёнов тогда был искренен и бил наотмашь иронией совершенно иронии чуждого Киселёва. Нокаутировав Киселёва словесно, он тогда раскрыл свой творческий потенциал, сделав яркую и лихую программу "Намедни", которая с успехом заменила в эфире НТВ тягомотную тоску киселёвских "Итогов" по воскресеньям.

Творческих людей всегда гложет творческая зависть, которая полезна в творческом соревновании. Тогда Парфёнов его обыграл всухую, но политические повороты отечественной истории как бы вновь соединили журналистов в необходимости противостояния режиму, чтобы быть своими для своего круга. Лёгкая фронда Парфёнова всё же и здесь оказалась более симпатичной отечественной аудитории, чем заскорузлая упёртость Киселёва в его украинской эмиграции.

И вот они вновь на одном экране. И вот Парфёнов должен ответить на неизбежный для приезжающего в нынешний безумный Киев россиянина вопрос, чей Крым. Парфёнов ответил. Стараясь показать вновь своё интеллектуальное превосходство над собеседником, призвал к трезвой оценке ситуации: Крым контролируется Россией и это данность.

Была, конечно, фраза и о сомнительности референдума, но Парфёнов пытался логикой разбить схемы в голове Киселёва: оглянись, Женя, жизнь сама диктует ответ. Но у Киселёва и спустя годы линии в голове прямые и не пересекаются. Киселёв пожевал усы, сказал коронное "э-э" и завершил интервью.

Это был бы лишь эпизод в истории отечественной журналистики, который и на Украине мало бы кто заметил. Но Евгений Киселёв силён упорством и прямолинейностью, ему чужды полутона Парфёнова и сложные понимания бытия. Он в соцсетях стал постфактум разоблачать собеседника, в отличие от искромётного Парфёнова, Киселёв всегда был тугодумом и на лету парировать оппоненту не мог никогда. И вот сел, обдумал, сложил слова во фразы и написал. Дескать, Леонид ушёл от ответа, он и нашим и вашим, он без принципов и так далее.

Парфёнов в ответ поспешно записал видеообращение к своим подписчикам. В этой суетливой поспешности отчасти и есть подтверждение словам Киселёва про и нашим и вашим. Парфёнову вдруг стало страшно, что его так вот сразу записывают в "крымнашисты", в это вот российское большинство, а что же скажут в столичных гостиных коллективные "княгиня Марья Алексевна" и Божена Рынска? Неужель вычеркнут из числа рукопожатных? Настоящий гений ведь должен не только разбираться в этикетках вин, но и стоять обособленно от российской толпы (Парфёнов и Киселёв могли бы сказать "быдла", но тогда число подписчиков сократится).

Парфёнов произнёс яркий и хлёсткий монолог, второй раз за двадцать лет уничтоживший творческую единицу "Е. Киселёв", припомнив тому даже его подобострастное интервью с Януковичем. Это и вправду было смешно: найти удалённое самим Киселёвым после Майдана интервью, где он задаёт Януковичу необыкновенно острый вопрос: "Вы играете в теннис? Я поражён, господин президент!".

Парфёнов уверяет своих зрителей, что с его стороны было ошибкой соглашаться на интервью с человеком, которого он настолько хорошо знает, что ничего хорошего от беседы не ожидает. Было ошибкой лететь к нему на полчаса, пока зрители в зале досматривают его кино, торопиться вернуться и потому скомкать ответы, в том числе и про Крым. Но Парфёнов очень точно характеризует упёртость и одномерность Киселёва и ему подобных эмигрантов. Жить вне современной повестки и жить своими придуманными схемами в придуманной реальности. Парфёнов сетует, что Киселёву и ему подобным не объяснить, почему люди хотят продолжать жить и работать в России, независимо от своих политических взглядов. Почему жизнь сложна и многообразна и этим прекрасна и интересна, в том числе для журналиста. Парфёнов делает абсолютно логичный вывод: Киселёв и ему подобные всё время хотят получить подтверждение, что они сделали правильный выбор, уехав и встав на другую сторону. И невероятно злятся, когда даже от людей, которых причисляют к "своему кругу", этих подтверждений не получают. И тут дело совсем не в том, чей Крым. Это вопрос психологии, а не географии.

Всё правильно говорит Парфёнов. Он только не договаривает, что в современной Украине его доводы ничто. Что это в России можно говорить, что не всё однозначно. Нынешние украинские власти и околовластные пропагандисты Украины как анти-России вроде Евгения Киселёва сделали за несколько лет на Украине вообще невозможной дискуссию, где прагматизм и логика могут быть аргументами.

Вопрос, а зачем, понимая это, Парфёнов в нынешних условиях вообще поехал в Киев, оставим за скобками. Одно дело народ, другое дело — его правители и обслуга правителей. Народу кино показать — ну хорошо, что приехал.

Парфёнов заметно удивлён и удручён Киселёвым и его реакцией. Он, видимо, думал увидеть дивную и весёлую Малороссию из своего хорошего фильма "Птица-Гоголь", а увидел вот эти байки из склепа 90-х. И, похоже, рад, что они там и остались. А могли бы и в России материализоваться. Но… Чур меня, как говорили герои Гоголя.

Авторы Геннадий Владимиров