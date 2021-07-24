В Татарстане водитель BMW перекрыл дорогу скорой и устроил скандал
В центральной районной больнице пояснили, что никаких правил их автомобиль не нарушал.
В Татарстане водитель BMW перекрыл дорогу скорой и устроил скандал. Видео © Телеканал "НТР 24"
В Татарстане водитель BMW перекрыл путь машине скорой помощи, устроив скандал. Об этом сообщает телеканал "НТР 24".
Инцидент произошёл два дня назад в городе Нижнекамске. Медики приехали на вызов, но внезапно дорогу им перегородила иномарка. Часть дорожного конфликта очевидцы сняли на видео. На кадрах видно, как владелец BMW возмущается и кричит на водителя скорой помощи. При этом мужчине делают замечание прохожие, указывая на то, что перед ним реанимобиль, на что он также резко реагирует и продолжает материться.
В центральной районной больнице подтвердили, что ситуация действительно имела место. При этом там подчеркнули, что водитель скорой не нарушал никаких правил. Для разбора инцидента организована проверка.
Ранее в Москве реанимобиль был остановлен ковшом ехавшего перед ним трактора. Инцидент попал на видеорегистратор, установленный в медицинском автомобиле. Врачи пытались объехать строительную технику, однако водитель повёл себя крайне непредсказуемо и перекрыл дорогу.
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