В Татарстане водитель BMW перекрыл дорогу скорой и устроил скандал

Инцидент произошёл два дня назад в городе Нижнекамске. Медики приехали на вызов, но внезапно дорогу им перегородила иномарка. Часть дорожного конфликта очевидцы сняли на видео. На кадрах видно, как владелец BMW возмущается и кричит на водителя скорой помощи. При этом мужчине делают замечание прохожие, указывая на то, что перед ним реанимобиль, на что он также резко реагирует и продолжает материться.