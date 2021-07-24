Путин обсудил вопросы стратегического партнёрства с президентом Узбекистана

"Обсуждён также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего ситуация в Афганистане", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.