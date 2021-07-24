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Путин обсудил вопросы стратегического партнёрства с президентом Узбекистана

Главы двух государств условились, что будут и дальше поддерживать контакты по актуальным вопросам.

24 июля, 10:18
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66167/photos/66088" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы стратегического партнёрства двух стран. Глава российского государства также тепло поздравил коллегу с днём рождения.

"Обсуждён также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего ситуация в Афганистане", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Главы государства условились о дальнейших контактах. Также в пресс-службе Кремля отметили, что ранее Путин направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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