Ранее Генпрокуратура РФ обнаружила у предпринимателя нарушения, не позволившие ему стать кандидатом.

Бизнесмен Павел Грудинин исключён из списка КПРФ на выборы в Госдуму, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации", в количестве 344 человек", — говорится в постановлении ЦИК.

Сообщается, что предприниматель не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, так как он не выполнил требования закона, согласно которому к моменту подачи документов кандидат обязан закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Ранее стало известно, что Грудинин будет исключён из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредоставления ряда документов. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах и доверилась кандидату.