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Регион
Опубликовано 24 июля 2021, 13:12

ЦИК РФ исключила Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

Павел Грудинин. Фото © Агентство новостей "Москва" / Андрей Любимов

Павел Грудинин. Фото © Агентство новостей "Москва" / Андрей Любимов

Ранее Генпрокуратура РФ обнаружила у предпринимателя нарушения, не позволившие ему стать кандидатом.

Бизнесмен Павел Грудинин исключён из списка КПРФ на выборы в Госдуму, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации", в количестве 344 человек", говорится в постановлении ЦИК.

Сообщается, что предприниматель не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, так как он не выполнил требования закона, согласно которому к моменту подачи документов кандидат обязан закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

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Ранее стало известно, что Грудинин будет исключён из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредоставления ряда документов. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах и доверилась кандидату.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

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Дарья Дьячкова
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