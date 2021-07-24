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Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью ковидом в 2020 году

Меньше всего случаев в расчёте на 100 тысяч населения было в Чечне, Липецкой области и Краснодарском крае.

24 июля, 10:46
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Осетия и Карачаево-Черкесская Республика стали лидерами по итогам 2020 года по количеству заболевших коронавирусом из расчёта на 100 тысяч населения. Такие данные приводит Минздрав РФ.

"CoViD-19 на 100 тысяч всего населения: Ямало-Ненецкий автономный округ — 11243,6, Республика Северная Осетия – Алания — 7696,9, Карачаево-Черкесская Республика — 7432,6", — говорится в статистическом сборнике.

В министерстве отметили, что наименьшая заболеваемость отмечалась в Чеченской Республике (показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 668,1), а также Липецкой области — 1117,5 и Краснодарском крае — 1150,2.

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Ранее в Минтруде назвали необходимое число привитых сотрудников предприятий для контроля за эпидситуацией. Кроме того, у работодателей есть право перевести на удалённую работу людей, которые имеют медицинский отвод от вакцинации.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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