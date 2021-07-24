Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью ковидом в 2020 году

Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Осетия и Карачаево-Черкесская Республика стали лидерами по итогам 2020 года по количеству заболевших коронавирусом из расчёта на 100 тысяч населения. Такие данные приводит Минздрав РФ.

"CoViD-19 на 100 тысяч всего населения: Ямало-Ненецкий автономный округ — 11243,6, Республика Северная Осетия – Алания — 7696,9, Карачаево-Черкесская Республика — 7432,6", — говорится в статистическом сборнике.

В министерстве отметили, что наименьшая заболеваемость отмечалась в Чеченской Республике (показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 668,1), а также Липецкой области — 1117,5 и Краснодарском крае — 1150,2.