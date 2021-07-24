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Тело девушки всё покрыто волдырями и язвами, но это нисколько не помешало ей стать фотомоделью

Бразильянка родилась с редким генетическим заболеванием, из-за которого малейшее трение на её коже вызывает раздражения, волдыри и язвы. Но, несмотря на трудности, девушка сдаваться отказывается.

24 июля, 10:00

Фото © Instagram / nandatanajura

Фернанда Танаджура родилась с буллёзным эпидермолизом, из-за которого её кожа просто не может противостоять механическим воздействиям. Поэтому девушке приходится постоянно наносить увлажняющие средства и обматывать себя бинтами — только бы ничего не повредить.

Фото © Instagram / nandatanajura

Фото © Instagram / nandatanajura

Фернанда живёт с заболеванием с самого детства и уже привыкла ко всем трудностям. В то же время люди, которые видят её кожу, даже не в состоянии адекватно отреагировать. Уже на детских площадках девочка поняла, что её жизнь будет совсем нелёгкой не только из-за болезни, но и "благодаря" отношению других людей к ней. Годы идут, а времена меняются.

Фото © Instagram / nandatanajura

Фото © Instagram / nandatanajura

Танаджура научилась уживаться со своим телом таким образом, что оно практически не вызывает никакого физического дискомфорта. Социальная жизнь тоже становится лишь лучше. У девушки много друзей, которые её поддерживают и помогают, когда ей это необходимо. Мало того, в Интернете у бразильянки даже есть фанаты. Она несколько лет ведёт инстаграм и без стеснения показывает фотографии, на которых видны все изъяны её тела.

Я увлечена фотографией и никогда не беспокоилась о том, что думают другие. Поэтому я никогда не думала, что мне публиковать фото в Instagram, — это что-то неправильное. Тем более что я получаю так много хороших отзывов о моём позитивном настрое, люди хвалят мою внешность

Фернанда Танаджура

Фото © Instagram / nandatanajura

Фото © Instagram / nandatanajura

Из-за эпидермолиза руки Фернанды больше напоминают конечности жертвы пожара. Кажется, с ними невозможно вести нормальную жизнь, но, на удивление, и к этим побочным эффектам болезни девушка привыкла. Даже с такими руками она сама делает себе макияж, чем очень гордится, пишет Daily Mail. Сейчас Танаджура мечтает стать моделью и делает всё возможное для этого.

Мне не нужна ни жалость, ни всеобщее одобрение. Но я требую уважения к себе. Я хочу дать голос таким людям, как я, показать, что мы есть. <...> Быть может, когда-нибудь я стану профессиональной моделью. Это моя большая мечта. Думаю, это было бы здорово для людей с БЭ (буллёзным эпидермолизом)

Фернанда Танаджура

Модель прошла через множество операций, чтобы стать красивой, но парни обходят её стороной уже 7 лет

Модель прошла через множество операций, чтобы стать красивой, но парни обходят её стороной уже 7 лет

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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