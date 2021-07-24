Тело девушки всё покрыто волдырями и язвами, но это нисколько не помешало ей стать фотомоделью

Бразильянка родилась с редким генетическим заболеванием, из-за которого малейшее трение на её коже вызывает раздражения, волдыри и язвы. Но, несмотря на трудности, девушка сдаваться отказывается.