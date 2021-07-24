15 настолько раздражающих выходок, что этим мерзавцам уже забронировано место в отдельном котле

"Люди, которые постоянно блокируют проходы в магазинах, чтобы просто потрещать!"

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"Ну кто так паркуется?!"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Почему бы просто не убрать в заведениях фастфуда за собой? Ну сколько это занимает времени, секунд 15?"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Надеюсь, ей удобно"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"70-процентные скидки. Люди просто берут вещи, а потом кидают их на пол, если не понравилось"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Ради всего святого, если вы идёте с тележкой по парковке, выберите сторону проезда, где вы никому не будете мешать!"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Похоже, эта женщина пытается обмануть систему и не ждать всю очередь. Ну уж нет, я этого не допущу"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Слушать музыку из колонки на улице? Мы что, в шестом классе?"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"3 человека — 12 сидений"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Мусорные корзины буквально на каждом углу, но даже так они не в состоянии выбросить свои стаканы куда следует"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Просто... не делайте так"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"У меня кровь закипает, даже когда я смотрю на фотографию. Боже, какой нужно быть глупышкой, чтобы не понимать, что ты мешаешь людям..."

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Я работаю с психопатами"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Во время моего 9-часового перелёта этот парень включил свои наушники, как только они выключили свет в полдвенадцатого"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Что я нашёл в холодильнике своих родителей. Все бутылки технически ещё не пусты"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

К сожалению, людей, способных вывести из себя, намного больше, чем поместилось в подборке выше. Ещё примеры — в специально созданной теме на Reddit — mildlyinfuriating.