НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

15 настолько раздражающих выходок, что этим мерзавцам уже забронировано место в отдельном котле

Наш мир, конечно, прекрасен. Но есть в нём вещи, от которых затрясёт кого угодно, даже самых непоколебимых оптимистов. В подборке ниже — 15 кадров, при взгляде на которые у вас точно закипит кровь.

24 июля, 08:00

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Люди, которые постоянно блокируют проходы в магазинах, чтобы просто потрещать!"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Ну кто так паркуется?!"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Почему бы просто не убрать в заведениях фастфуда за собой? Ну сколько это занимает времени, секунд 15?"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Надеюсь, ей удобно"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"70-процентные скидки. Люди просто берут вещи, а потом кидают их на пол, если не понравилось"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Ради всего святого, если вы идёте с тележкой по парковке, выберите сторону проезда, где вы никому не будете мешать!"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Похоже, эта женщина пытается обмануть систему и не ждать всю очередь. Ну уж нет, я этого не допущу"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Слушать музыку из колонки на улице? Мы что, в шестом классе?"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"3 человека — 12 сидений"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Мусорные корзины буквально на каждом углу, но даже так они не в состоянии выбросить свои стаканы куда следует"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Просто... не делайте так"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"У меня кровь закипает, даже когда я смотрю на фотографию. Боже, какой нужно быть глупышкой, чтобы не понимать, что ты мешаешь людям..."

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Я работаю с психопатами"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Во время моего 9-часового перелёта этот парень включил свои наушники, как только они выключили свет в полдвенадцатого"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

"Что я нашёл в холодильнике своих родителей. Все бутылки технически ещё не пусты"

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

Фото © Reddit/mildlyinfuriating

К сожалению, людей, способных вывести из себя, намного больше, чем поместилось в подборке выше. Ещё примеры — в специально созданной теме на Reddit — mildlyinfuriating.

15 котов, которые настолько ужасно себя ведут, что заслуживают звания главных хулиганов Сети

15 котов, которые настолько ужасно себя ведут, что заслуживают звания главных хулиганов Сети

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Афинах на изображении распятого Христа проступили капли "крови" — видео

17 апреля 2020, 16:07

15 кошмарных обедов из больниц по всему миру, которые вылечат любую болезнь, лишь бы туда не попасть

17 июля, 14:00

Помойка тщеславия: Как олимпийские объекты превращаются в ненужный хлам, стоит только Олимпиаде закончиться

сегодня в 07:00

За сутки в России вновь выявили менее 24 тысяч новых случаев коронавируса

сегодня в 08:45

Трёхкратный чемпион мира Далалоян не смог выйти в финал в вольных упражнениях на Олимпиаде

сегодня в 08:29

Новости партнеров

Layer 1