15 настолько раздражающих выходок, что этим мерзавцам уже забронировано место в отдельном котле
Наш мир, конечно, прекрасен. Но есть в нём вещи, от которых затрясёт кого угодно, даже самых непоколебимых оптимистов. В подборке ниже — 15 кадров, при взгляде на которые у вас точно закипит кровь.
"Люди, которые постоянно блокируют проходы в магазинах, чтобы просто потрещать!"
"Ну кто так паркуется?!"
"Почему бы просто не убрать в заведениях фастфуда за собой? Ну сколько это занимает времени, секунд 15?"
"Надеюсь, ей удобно"
"70-процентные скидки. Люди просто берут вещи, а потом кидают их на пол, если не понравилось"
"Ради всего святого, если вы идёте с тележкой по парковке, выберите сторону проезда, где вы никому не будете мешать!"
"Похоже, эта женщина пытается обмануть систему и не ждать всю очередь. Ну уж нет, я этого не допущу"
"Слушать музыку из колонки на улице? Мы что, в шестом классе?"
"3 человека — 12 сидений"
"Мусорные корзины буквально на каждом углу, но даже так они не в состоянии выбросить свои стаканы куда следует"
"Просто... не делайте так"
"У меня кровь закипает, даже когда я смотрю на фотографию. Боже, какой нужно быть глупышкой, чтобы не понимать, что ты мешаешь людям..."
"Я работаю с психопатами"
"Во время моего 9-часового перелёта этот парень включил свои наушники, как только они выключили свет в полдвенадцатого"
"Что я нашёл в холодильнике своих родителей. Все бутылки технически ещё не пусты"
К сожалению, людей, способных вывести из себя, намного больше, чем поместилось в подборке выше. Ещё примеры — в специально созданной теме на Reddit — mildlyinfuriating.
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