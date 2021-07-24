Модель показала фото из анорексичного прошлого, и теперь на её пышные формы готовы просто молиться
Девушка, как и многие, стремилась похудеть, но забывала про главное — здоровье. Она проделала большую работу, доказав, что маленький вес не всегда равен красоте.
25-летняя модель Тэмми Хемброу из Голд-Коста, Австралия, известна своими эффектными формами и любовью к спорту. Девушка даже создала собственное фитнес-приложение TammyFit App, чтобы помогать заниматься другим. Однако так было не всегда.
Модель поделилась в инстаграме коллажем из двух фото, показав на контрасте, какой она была раньше и как выглядит сейчас. И если многие девушки спешат поскорее сбросить лишние килограммы, то Тэмми, наоборот, начала их набирать и превратилась в настоящую красавицу.
На фото слева я мало тренировалась — в основном это были кардио — и очень сильно ограничивала калории. Я не была здорова и действительно не знала, что делаю. Справа — я сейчас, тренируюсь последовательно и эффективно, в основном с отягощениями. Я ем много вкусной здоровой пищи, но иногда позволяю себе разные лакомства. А ещё за это время я родила двоих прекрасных детей
Обильное правильное питание и упорные тренировки в течение нескольких лет привели девушку к впечатляющим результатам, которые не могли не оценить подписчики. Они поразились тому, насколько Тэмми раньше была худой, и даже заподозрили её в анорексии. А теперь, по словам пользователей, модель мотивирует и вызывает восхищение.
Ух ты! Потрясающий прогресс! Ты можешь очень гордиться собой, Тэмми ❤️
Это просто удивительно и очень вдохновляет
Определённо, этой девушке нужно отдать должное 👏 Перешла из состояния анорексии к прекрасной фигуре
"Я прошла путь от потерянности до полной любви к жизни! И вы тоже сможете! Никогда не поздно начать", — напутствует Тэмми своих подписчиков. И отмечает, что, чтобы добиться эффектных форм, нужно хорошо питаться, а не морить себя голодом.
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