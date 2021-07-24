Модель показала фото из анорексичного прошлого, и теперь на её пышные формы готовы просто молиться

Девушка, как и многие, стремилась похудеть, но забывала про главное — здоровье. Она проделала большую работу, доказав, что маленький вес не всегда равен красоте.