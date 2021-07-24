Помойка тщеславия: Как олимпийские объекты превращаются в ненужный хлам, стоит только Олимпиаде закончиться
Олимпийские игры — праздник спорта. Страны считают за честь принимать их у себя. Строят трассы, стадионы и деревни, чтобы не упасть в грязь лицом перед всем миром. Игры проходят, а постройки остаются.
Фото © gettyimages / Maja Hitij / Staff
Разбитая бобслейная трасса на горе Требевич
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Была построена для XIV зимних Олимпийских игр в Сараево, Югославия. Но уже через несколько лет, в начале 1990-х годов, во время боснийской войны, использовалась для организации огневых точек артиллерии. В результате была сильно повреждена и с тех пор не используется.
Заброшенный Олимпийский центр водных видов спорта в Афинах, родине Олимпийских игр
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Комплекс был построен в 2004 году, но, как и многие олимпийские постройки тогда, был заброшен сразу после окончания Игр.
"Добро пожаловать домой" — слоган Олимпийских игр в Афинах, которые проходили в 2004 году
Фото © gettyimages / Milos Bicanski / Stringer
Олимпийский комплекс Hellinikon в Афинах. Также заброшен
Фото © gettyimages / Milos Bicanski / Stringer
Объект был построен для Игр 2004 года. И если на центр водных видов спорта просто не было денег, то Hellinikon изначально был построен, чтобы быть заброшенным. Едва ли кто-то надеялся, что в Афинах найдётся столько любителей бейсбола для функционирования стадиона.
Тот же самый стадион. Когда-то на этих местах сидели фанаты спорта со всего света
Фото © gettyimages / Milos Bicanski / Stringer
Пьедестал на площадке для прыжков с трамплина, Сараево
Фото © gettyimages / Barcroft Media / Contributor
Набор олимпийских колец в заброшенном плавательном зале на месте Олимпийской деревни 1936 года в Берлине
Фото © gettyimages / Maja Hitij / Staff
Даже спустя 90 лет следы Игр ещё не стёрлись полностью.
Здание берлинской Олимпийской деревни, 1936 год
Фото © gettyimages / Maja Hitij / Staff
Удивительно, но сохранилось не только здание, но даже рисунки на стенах. Всё внимание на Владимира Ильича Ленина.
Олимпийский парк всего через девять месяцев после Олимпийских игр в Рио 2016 года
Фото © gettyimages / Buda Mendes / Staff
Статуя Бэйбэй, одного из пяти талисманов Олимпийских игр 2008 года в Пекине, лежит среди деревьев
Фото © Twitter / justinpickard
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