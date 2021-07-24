Недавно актриса Меган Фокс поделилась своей тайной: оказывается, она не пьёт алкоголь, потому что он слишком сильно развязывает ей язык. Звезда "Трансформеров" решила вести трезвый образ жизни после церемонии вручения премии "Золотой глобус" 2009 года, где она немного перебрала, пишет Insider. Кто ещё из знаменитостей отказался от алкоголя и почему — в нашей подборке.

Ким Кардашьян

Фото © Instagram / kimkardashian

40-летняя звезда реалити-шоу и соцсетей, несмотря на весь свой скандальный бэкграунд, не употребляет алкоголь. А причина проста: ей просто не нравится его вкус. Кроме того, в недавнем прошлом Ким испытывала проблемы со здоровьем (тяжёлые беременности, псориаз, коронавирус), и спиртное могло только усугубить ситуацию.

Том Круз

Кадр из фильма "Миссия невыполнима. Племя изгоев" © "Кинопоиск"

Круз — один из самых известных последователей сайентологии — системы верований и практик, разработанной в 1950-е годы американцем Роном Хаббардом. Учение запрещает употреблять наркотики, алкоголь и табак, поэтому актёр ведёт абсолютно трезвый образ жизни.

Дженнифер Лопес

Фото © Instagram / jlo

Дженнифер Лопес 51 год, но она выглядит так, будто время над ней не властно. Один из секретов её красоты — тотальный отказ от алкоголя. По словам Лопес, спиртное вредно для кожи, а её состояние для звезды гораздо важнее сиюминутного удовольствия.

Брэдли Купер

Кадр из фильма "Области тьмы" © "Кинопоиск"

В отличие от своего персонажа из фильма "Звезда родилась", Купер вовремя одумался. На заре карьеры пристрастие к алкоголю привело его к проблемам на работе и мыслям о суициде. По словам актёра, его жизнь была почти полностью разрушена, но в 2004 году он взял себя в руки и с тех пор не пьёт.

Натали Портман

Кадр из фильма "Джеки" © "Кинопоиск"

Актриса строго следит за своим здоровьем. Она исключила из рациона все продукты животного происхождения, а заодно и алкоголь. По словам Портман, в последний раз она пила, когда училась в колледже.

Роберт Дауни – младший

Фото © Instagram / robertdowneyjr

В конце 1990-х Дауни-младший был одним из самых скандальных актёров Голливуда. Между его именем, наркотиками и алкоголем часто ставили знак равенства. Но всё изменилось в 2003-м, когда будущий Железный человек решил завязать. Пять лет спустя он получил свою самую известную роль.

Ева Мендес

Фото © Instagram / evamendes

Увлечение спиртным в 2008 году привело Еву Мендес в реабилитационную клинику. Актриса признавалась, что это был вопрос жизни и смерти. Но она нашла в себе силы справиться с зависимостью и с тех пор не берёт в рот ни капли.

Брэд Питт

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" © "Кинопоиск"

Алкоголь стал главной причиной развода Бреда Питта с Анджелиной Джоли. В этом актёр признался в 2017 году. Он рассказал, что после окончания колледжа снимал стресс исключительно с помощью спиртного и наркотиков. В какой-то момент с запрещёнными веществами Питт завязал, но горячительные напитки ещё долго отравляли его жизнь. Сейчас звезда не пьёт.

Наоми Кэмпбелл

Фото © Instagram / naomi

По словам супермодели, даже после одного бокала игристого она впадала в глубокую меланхолию. Благодаря этому обстоятельству ей удалось победить алкогольную зависимость, от которой она страдала много лет.

Бен Аффлек

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