Пушков назвал фантазиями планы Украины по спасению газотранспортной системы
По его словам, единственным шансом для Киева будет без конфронтации и истерик договориться с Москвой.
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Озвученный Киевом план после достройки "Северного потока – 2" является фантазией, у него нет никакого потенциала. Такое мнение озвучил сенатор Алексей Пушков.
"Нет у украинской ГТС глобального потенциала, нет к ней и интереса за пределами Восточной Европы. Причём и там он становится всё слабее по мере появления новых газовых ниток в рамках "Южного потока" и перспективы вступления в действие "Северного потока – 2". Единственный шанс Киева — договориться с Москвой, причём без конфронтации и истерик", — написал он в телеграм-канале.
Сенатор также заметил, что в Киеве продолжают "бить пенальти в собственные ворота", заявляя о своих "газовых фантазиях".
Ранее Лайф сообщал, что США и Германия договорились содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. Однако Украину такое решение не устроило: там заявили, что оно никак не решает вопрос национальной безопасности страны. В России же призвали избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2".
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