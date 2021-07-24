Пушков назвал фантазиями планы Украины по спасению газотранспортной системы

"Нет у украинской ГТС глобального потенциала, нет к ней и интереса за пределами Восточной Европы. Причём и там он становится всё слабее по мере появления новых газовых ниток в рамках "Южного потока" и перспективы вступления в действие "Северного потока – 2". Единственный шанс Киева — договориться с Москвой, причём без конфронтации и истерик", — написал он в телеграм-канале.