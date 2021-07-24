Число смертей от ковида за сутки в России повторило антирекорд

За сутки в России от коронавируса скончалось 799 граждан, это повторение антирекорда. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В последний раз столько летальных исходов фиксировали 16 июля. Этот показатель на данный момент остаётся максимальным с начала пандемии. Сутками ранее было зафиксировано 795 смертей. Всего за всё время пандемии в стране умерло 153 095 жителей.