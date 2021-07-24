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Число смертей от ковида за сутки в России повторило антирекорд

Больше всего летальных исходов за всё время пандемии было зафиксировано 16 июля текущего года.

24 июля, 10:56
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

За сутки в России от коронавируса скончалось 799 граждан, это повторение антирекорда. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В последний раз столько летальных исходов фиксировали 16 июля. Этот показатель на данный момент остаётся максимальным с начала пандемии. Сутками ранее было зафиксировано 795 смертей. Всего за всё время пандемии в стране умерло 153 095 жителей.

За сутки в России вновь выявили менее 24 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России вновь выявили менее 24 тысяч новых случаев коронавируса

Ранее в Минтруде назвали необходимое число привитых сотрудников предприятий для контроля за эпидситуацией. Кроме того, у работодателей есть право перевести на удалённую работу людей, которые имеют медицинский отвод от вакцинации.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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