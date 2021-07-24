НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф узнал причины смертельного ДТП с автобусом на Кубани

В результате аварии погибло два человека: женщина скончалась сразу, мужчине пытались оказать помощь, но это не помогло.

24 июля, 11:07

Лайф узнал, почему туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет на Кубани. Видео © LIFE

Авария с туристическим автобусом в посёлке Мезмай Апшеронского района Краснодарского края произошла из-за сбоя работы тормозов. Об этом Лайфу сообщил источник.

При этом правоохранители, работающие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением. Кроме того, с собой у него не было путевого листа и других документов на поездку, кроме списка пассажиров.

Суд арестовал подозреваемого в резне в автобусе под Ростовом

Суд арестовал подозреваемого в резне в автобусе под Ростовом

Напомним, авария произошла около девяти часов утра. Пассажирский автобус с 22 людьми съехал в кювет, погибло два человека. Одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1