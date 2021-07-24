Лайф узнал причины смертельного ДТП с автобусом на Кубани
В результате аварии погибло два человека: женщина скончалась сразу, мужчине пытались оказать помощь, но это не помогло.
Лайф узнал, почему туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет на Кубани. Видео © LIFE
Авария с туристическим автобусом в посёлке Мезмай Апшеронского района Краснодарского края произошла из-за сбоя работы тормозов. Об этом Лайфу сообщил источник.
При этом правоохранители, работающие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением. Кроме того, с собой у него не было путевого листа и других документов на поездку, кроме списка пассажиров.
Напомним, авария произошла около девяти часов утра. Пассажирский автобус с 22 людьми съехал в кювет, погибло два человека. Одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли.
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